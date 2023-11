Nieuwe keuze op Facebook en Instagram: gratis gebruiken of abonneren?

Open je Facebook of Instagram, dan kom je voor een nieuwe keuze te staan voordat je verder mag: abonneren of gratis gebruiken. We leggen uit wat er aan de hand is.

Facebook en Instagram gratis gebruiken of abonneren

Als je deze week Facebook of Instagram opent, moet je een keuze maken over advertenties binnen de apps. Je mag kiezen of je de app gratis blijft gebruiken in combinatie met gepersonaliseerde advertenties, of dat je een maandelijks bedrag betaalt via een abonnement. Maar wat speelt er precies?

Abonneren

Meta heeft een nieuw abonnement om Facebook en Instagram te gebruiken zonder advertenties. Sluit je dit abonnement af via je Android-toestel, dan kost je dat 12,99 euro per maand. Via een webbrowser kost dit abonnement 9,99 euro per maand. Dat verschil komt door de commissie die Google rekent.

Meta verkoopt het abonnement als een goede optie voor je privacy, omdat jouw gegevens niet meer worden gebruikt voor het tonen van gepersonaliseerde reclame.

Gratis gebruiken

Kies je voor de optie ‘Gratis gebruiken’, dan gebeurt er eigenlijk niets nieuws. Je gebruikt dan Facebook en Instagram zoals je voorheen ook deed. Meta benadrukt nu alleen extra dat je zelf toestemming geeft dat jouw gegevens worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Waarom word ik verplicht een keuze te maken?

Meta had ervoor kunnen kiezen om het abonnement aan te bieden en verder niemand lastig te vallen. In plaats daarvan moet iedereen bewust voor gepersonaliseerde advertenties of een abonnement kiezen. Dat komt door een recente beslissing van de Europese Unie. Toezichthouders hebben namelijk gezegd dat Meta moet stoppen met het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties.

De European Data Protection Board heeft besloten dat Meta onterecht de persoonlijke gegevens van gebruikers verwerkt voor advertenties en het bedrijf dat niet kan rechtvaardigen. Door iedereen nu bewust akkoord te laten gaan met gepersonaliseerde advertenties en een alternatief te bieden in de vorm van een abonnement, hoopt Meta maatregelen van de EU voor te zijn. Het is nog niet duidelijk of dit voldoende is.

Meer veranderingen voor Meta-apps

In ander nieuws gaat Meta volledig voor kunstmatige intelligentie en komt AI naar Facebook, Instagram en WhatsApp via chatbots, stickers en meer. En dankzij de Digital Services Act van de EU kun je straks het algoritme omruilen voor een chronologische tijdlijn.