Facebook, Instagram en Messenger loskoppelen: waarom je dat wel of niet moet doen

Je kunt binnenkort Facebook loskoppelen van Instagram en Messenger. Dit is waarom je dat wel of juist niet moet doen.

Facebook loskoppelen: ja of nee?

Dankzij nieuwe Europese regels (de Digital Markets Act) is het straks mogelijk om je Instagram, Facebook en Messenger van elkaar los te koppelen. Meta waarschuwt gebruikers alvast dat je dan wel inlevert op functionaliteit. In dit artikel leggen we uit wat er aan de hand is en of je moet kiezen voor loskoppelen of juist niet.

Melding met keuzes

Je kunt elk moment een melding krijgen van Meta met het nieuws dat het mogelijk is om een rijtje nieuwe keuzes te maken. Specifiek kun je dan voor de volgende dingen kiezen.

Als je eerder je Facebook- en Instagram-accounts hebt gekoppeld, kun je ervoor kiezen dat deze twee diensten geen informatie meer met elkaar mogen delen. Je moet dan met verschillende accounts inloggen, in plaats van dat je het Accounts Center gebruikt.

Als je Facebook Messenger gebruikt, krijg je de keuze of je een los account voor Messenger wil aanmaken dat los staat van je Facebook-pagina.

Als je Facebook Marketplace of Facebook Gamen gebruikt krijg je de keuze of deze ervaringen losgekoppeld moeten worden van je Facebook-gegevens.

Waarom je niet moet ontkoppelen

Een grote reden om alles gekoppeld te houden, is dat je dan maar één account nodig hebt. Het is beter om één goed beveiligd account te hebben, dan verschillende accounts met twijfelachtige beveiliging.

Je krijgt ook minder functies als je diensten loskoppelt. Koppel je Facebook Marketplace bijvoorbeeld los, dan kun je niet meer communiceren met anderen via Facebook Messenger. Je moet dan met e-mails aan de gang en dat is lastiger voor het kopen en verkopen van spulletjes.

Facebook Gaming is helemaal niets meer aan als je deze dienst onkoppelt. Je kunt dan enkel nog wat singleplayergames spelen, terwijl je met een gekoppeld account multiplayergames kunt spelen en in-app-aankopen kunt doen.

Waarom je wel moet ontkoppelen

De grootste reden voor Meta om alles gekoppeld te laten, is dat het bedrijf zoveel mogelijk informatie over je wil verzamelen. Die informatie wordt gebruikt om je gepersonaliseerde advertenties en interessante berichten voor te schotelen. Als je privacy belangrijk vindt, zijn de nieuwe opties dus iets om serieus naar te kijken.

Belangrijk is dat het niet gaat om een volledig ‘ja’ of een volledig ‘nee’. Je kunt per keuze kijken naar wat jij belangrijk vindt. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om Messenger los te koppelen, maar Facebook Gamen te blijven gebruiken met je Facebook-data.

Hoe maak ik deze keuzes?

Je krijgt als gebruiker van deze app spoedig een melding met informatie over de mogelijkheden en hoe je die aanpast.

Gratis gebruiken of abonnement

Het is nu al mogelijk om de keuze te maken of je Facebook, Instagram en Messenger gratis blijft gebruiken, of dat je een abonnement neemt. Met een abonnement worden je gegevens niet meer gebruikt voor het tonen van gepersonaliseerde reclame.

In ander nieuws gaat Meta volledig voor kunstmatige intelligentie en komt AI naar Facebook, Instagram en WhatsApp via chatbots, stickers en meer.