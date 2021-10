Gedeelde groepschats: grens Facebook Messenger en Instagram vervaagt

Gebruikers van Facebook Messenger en Instagram kunnen nu onderling berichten naar elkaar sturen in gedeelde groepsgesprekken. De grens tussen de twee socialmedia-platformen vervaagt.

Lees verder na de advertentie.

Groepschats met zowel Messenger- als Instagram-gebruikers

Instagram-gebruikers kunnen vanaf nu groepschats starten met Messenger-gebruikers en andersom. Je hoeft hiervoor slechts één van de twee apps te gebruiken. Het is al een tijdje mogelijk om onderling privégesprekken te voeren. Met de komst van groepsgesprekken is de nieuwe, gemeenschappelijke chat-ervaring tussen beide apps zo goed als compleet.

Daarnaast kunnen deelnemers van groepsgesprekken nu ook gebruikmaken van polls. Via polls is het mogelijk om je mening te delen of een stem uit te brengen. Handig als jouw vriendengroep bijvoorbeeld twijfelt over een restaurant of bioscoopfilm. Groepsgesprekken werken vergelijkbaar met groepsgesprekken via WhatsApp. Ook via Messenger en Instagram zie je voortaan wie er aan het typen is.

Over WhatsApp gesproken: ook deze populaire chat-app is eigendom van Facebook. Er zijn dan ook plannen om WhatsApp, Instagram en Facebook Messenger samen te voegen.

Ook Watch Together-functie komt naar Instagram

Naast gedeelde groepschats komt nog een andere Facebook-functie naar Instagram: Watch Together. Met Watch Together kunnen gebruikers samen naar Instagram-content kijken. Dit kan van alles zijn – zowel standaard-posts als Instagram TV-video’s. De functie lijkt op Apple’s SharePlay-functie, die in iOS 15 beschikbaar wordt.

Watch Together werkt alleen tijdens een videochat. Via de deelknop onder een post zien gebruikers tijdens het videobellen voortaan een extra optie. Facebook hoopt gebruikers met de functie nader tot elkaar te brengen. Het doel is om ‘mensen verbonden te laten voelen, zelfs als ze niet samen zijn’.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Schrijf je dan even in voor de Android Planet nieuwsbrief, download de Android Planet-app of volg ons natuurlijk makkelijk en snel via Instagram of Facebook. Zo mis je niets!

Meer over Facebook: