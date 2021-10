Facebook verandert naam en heet vanaf nu ‘Meta’

Facebook heet vanaf nu Meta. Dat heeft CEO Mark Zuckerberg aangekondigd tijdens de jaarlijkse Connect conference. De nieuwe naam moet beter aansluiten bij de koers van het bedrijf.

Facebook heeft een nieuwe naam: Meta. Daarbij gaat het overigens niet om het sociale netwerk zelf, maar om het moederbedrijf. Die naam moet benadrukken dat Faceb…, we bedoelen Meta, zijn focus legt op het creëren van de metaverse. Dat wordt wel de opvolger van het internet genoemd.

De metaverse is een allesomvattende omgeving die de online en offline wereld combineert. Het is een verzameling van virtuele ruimtes waarin je met andere mensen samen kunt zijn, ook als ze zich niet op dezelfde fysieke locatie bevinden. Denk aan vergaderingen op afstand. In de metaverse zitten mensen niet meer achter hun laptopscherm, maar dragen ze bijvoorbeeld een Virtual Reality-bril. Daardoor lijken ze in dezelfde ruimte te zitten of rond te lopen. Ook kun je een festival ‘bezoeken’ terwijl je thuis op de bank hangt.

The metaverse is the next evolution of social connection. It's a collective project that will be created by people all over the world, and open to everyone. You’ll be able to socialize, learn, collaborate and play in ways that go beyond what’s possible today. pic.twitter.com/655yFRm8yZ — Facebook (@Facebook) October 28, 2021

De verandering is ook bedoeld om het bedrijf los te koppelen van de Facebook-app. De naam Meta’ moet duidelijk maken dat Zuckerberg en consorten veel meer doen dan alleen een sociaal netwerk runnen. Het gaat volgens de geplaagde CEO om het verbinden van mensen in algemene zin. Of dat nu is via Facebook, Instagram, WhatsApp of met de VR-bril Oculust Quest 2.

Facebook geplaagd door schandalen

De nieuwe naam komt op een moment dat Facebook voor de zoveelste keer onder vuur ligt. Volgens klokkenluiders weet het bedrijf al sinds 2018 dat het platform wordt gebruikt door mensenhandelaren. The New York Times schreef recent dat Facebook ook al jaren op de hoogte is van zijn problematische algoritme. Dat verspreidt haatberichen veel effectiever dan positieve boodschappen. Omdat negativiteit veel geld oplevert, zou Facebook daar niets aan doen.

Wat vind jij ervan dat Facebook nu als Meta door het leven gaat? Laat het ons weten in de reacties!