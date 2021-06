FaceTime komt naar Android: dit moet je weten

Gisteren hield Apple een evenement, waar het bekendmaakte dat FaceTime naar Android komt. Groot nieuws natuurlijk, maar er zitten nogal wat addertjes onder het gras. Hoe dat precies zit lees je op Android Planet.

FaceTime komt naar Android

Zeg je videobellen dan zeg je FaceTime, althans voor Apple-gebruikers. FaceTime is een enorm populaire videobel-app, maar werkt niet op Android-apparaten. Zo kun je bellen met iPhones onderling of natuurlijk iPads of Macs. Op het WWDC 2021-event maakte Apple bekend dat FaceTime straks ook op Android-toestellen te gebruiken is.

Dat werkt echter niet via een eigen FaceTime-app die Apple uit zal brengen. De enige manier om mee te bellen in zo’n gesprek is door middel van een uitnodiging. Een vriend, kennis of collega met een iPhone die draait op iOS 15 kan een videogesprek aanmaken en deze met jou delen. Zo kun je vanaf je smartphone of tablet met Android dus inbellen bij zo’n FaceTime-gesprek.

Belangrijk om te weten is dat FaceTime voor Android-gebruikers alleen beschikbaar is via de browser. Dit betekent ook dat je op Windows-computers straks makkelijker via FaceTime aan een videogesprek deelneemt.

Apple-apps en -diensten voor Android

Apple geeft geen uitleg waarom het niet komt met een losse Android-app voor FaceTime. Dat kan wellicht technische redenen hebben, omdat er duizenden soorten smartphones en tablets zijn met het besturingssysteem van Google, terwijl die bij Apple op een paar handen te tellen zijn.



Het bedrijf van Tim Cook biedt wel verschillende andere apps en diensten aan voor Android-gebruikers. Zo kun je al even aan de slag met Apple Music op je toestel en dat geldt bijvoorbeeld ook voor Apple TV.

