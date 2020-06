De vijf jaar oude Fairphone 2 krijgt een update naar Android 9.0 (Pie). Een eerste testversie is nu beschikbaar, meldt de fabrikant. De nieuwere Fairphone 3, die nu Android Pie draait, krijgt later dit jaar een update naar Android 10.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android 9 voor de Fairphone 2

De Fairphone 2 uit 2015 is op dit moment voorzien van Android 7.0 (Nougat). Dat is een knappe prestatie, want Fairphone moest die software-update op eigen kracht naar zijn telefoon brengen. Chipmaker Qualcomm helpt hier normaal gesproken bij, maar die was gestopt met het ondersteunen van de processor die in de Fairphone 2 zit. Fairphone had daarom veel tijd nodig, maar kreeg het wel voor elkaar.

Het houdt bovendien niet op bij Android 7. De fabrikant brengt nu een bètaversie uit van Android 9.0 (Pie) voor de Fairphone 2. Het lijkt voor het eerst dat een vijf jaar oude Android-smartphone nog updates krijgt.

Fairphone zegt na het testen een Google-certificering aan te vragen. Als Google de update goedkeurt – wat aannemelijk is – kan het telefoonmerk de update verspreiden naar Fairphone 2-gebruikers. De Fairphone 2 zou dan de enige smartphone met een Snapdragon 801-processor zijn die Android 9 ontvangt.

Fairphone 3 krijgt Android 10

De nieuwere Fairphone 3 draait op dit moment op Android Pie, terwijl Android 10 al bijna een jaar oud is. De fabrikant zegt achter de schermen te werken aan een Android 10-update. Die update komt ‘later dit jaar’, maar wanneer precies is niet bekend. Dat Fairphone zo lang nodig heeft is bijzonder omdat Qualcomm de hardware van de Fairphone 3 wél ondersteunt.

Tegen de tijd dat de Android 10-update beschikbaar is, heeft Google waarschijnlijk Android 11 al uitgebracht. Die update komt op een later moment ook naar de Fairphone 3, bevestigde de fabrikant eerder.

Het laatste nieuws over Fairphone