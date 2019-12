Waarom de Fairphone 3 Dennis’ favoriete smartphone van 2019 is

Voordat we 2020 feestelijk inluiden, is het tijd om terug te blikken op de afgelopen twaalf maanden. Alle redacteuren van Android Planet wijzen hun favoriete smartphone van dit jaar aan. Dit keer legt Dennis uit waarom de Fairphone 3 zijn favoriete smartphone van 2019 is. Ook blikt hij terug op de grootste tegenvaller.

Fairphone 3 favoriete smartphone van 2019

Slechte smartphones bestaan niet meer. De tijd dat er toestellen op de markt kwamen die echt slecht waren, ligt al jaren achter ons. De verschillen tussen ‘goede smartphone’ en ‘beste smartphone’ zijn gewoon best wel klein. Tenminste, als je kijkt naar prijs-kwaliteitverhouding, specificaties, gebruiksvriendelijkheid en dat soort zaken.

Het zijn die punten die we doorgaans onder de loep leggen om te bepalen of we een smartphone goed of erg goed vinden. Maar innovatie kan ook een heel andere kant op bewegen. En nu we, aan de vooravond van 2020, allemaal steeds bewuster worden van hoe we met deze planeet en de mensen die daarop wonen omgaan, is het logisch dat we daar ook bij smartphones wat kritischer naar gaan kijken.

Als je dat doet, dan is het ineens zonneklaar. De Fairphone 3 is met grote afstand de beste smartphone. Het beste voor mens en milieu. Het beste voor de aarde, het beste voor mensen die ‘m maken.

Concessies doen

Daarvoor moet het toestel inderdaad wat concessies doen. Het toestel kost 450 euro. Qua specificaties heb je dan een licht gedateerde midranger. Met bijvoorbeeld een Snapdragon 632-chipset, Android 9 en een enkele 12 megapixel-camera in een fors en zwaar plastic toestel trek je geen volle zalen. Voor minder heb je al een een Google Pixel 3a, een Oppo Reno 2 of een LG G8s ThinQ. Stuk voor stuk toestellen met geavanceerde hardware en de nieuwste features.

Maar goed, daar kijken we dus niet naar. Want wat Google, Oppo en LG allemaal niet bieden, is een toestel dat 5 jaar lang mee moet gaan. Dat scheelt zeldzame grondstoffen die bij de productie van nieuwe toestellen gebruikt moeten worden. En het scheelt smerig e-waste dat zich in grote bergen verzamelt op plekken waar wij het niet kunnen zien. Onder het mom van ‘de meest duurzame smartphone, is degene die je al hebt’, probeert Fairphone een toestel een zo lang mogelijk leven te geven.

Dat resulteert in een modulaire telefoon die als geen ander goed te repareren is. Gaat hij stuk, dan schroef je zelf de reserveonderdelen erin. Website iFixit beoordeelt al jaren smartphones op hun repareerbaarheid en 2019 was geen best jaar. De Pixel 4XL scoorde een onvoldoende. Datzelfde gold voor de dure Samsung Galaxy Note 10 Plus of de Huawei P30 Pro. De Fairphone 3 krijgt daarentegen, net als zijn voorganger de Fairphone 2, van de kritische reparateurs van iFixit gewoon een dikke 10.

Lange ondersteuning voor software

Maar ook op softwaregebied doet Fairphone er alles aan het toestel een lang leven te gunnen. De kleine fabrikant zegt toe dat ze 5 jaar lang ondersteuning willen bieden voor Android. Fabrikanten als Nokia, OnePlus en natuurlijk Google staan erom bekend dat ze ruimhartig zijn met software-updates, maar geen van hen durft 5 jaar ondersteuning te beloven. Na 3 jaar vinden ze het welletjes.

Fairphone is veel meer dan een telefoon. Het is ook een fabrikant die probeert de industrie van binnenuit positief te veranderen. Daarom zijn de pro-actief bezig om de fabrieksmedewerkers die de telefoon in elkaar sleutelen goede werkomstandigheden te bieden. Daarom gebruiken ze sinds 2019 fairtrade goud. Daarom steken ze tomeloze energie in het in kaart brengen van de volledige productieketen.

De Fairphone 3 is weliswaar geen toestel dat je iemand snel aanraadt. De nieuwste processor in een strakke, glazen behuizing waar meerdere camera’s uit steken is nu eenmaal aantrekkelijker. Maar de Fairphone 3 zet de toon in een gebied dat voor veel mensen steeds belangrijker wordt. Niet voor niets denk ik dat elke andere smartphone-fabrikant in 2020 eens goed moet kijken naar wat de Fairphone 3 doet, en daar belangrijke lessen van kan leren.

Tegenvaller van 2019: Samsung Galaxy Fold

Als je het hebt over duurzaamheid in telefoons, dan steekt Fairphone 3 er met kop en schouders bovenuit. Helemaal aan de andere kant van het spectrum staat dan een toestel dat al sneuvelde voor het in de winkels lag. Wat mij betreft is de zeperd van Samsung met hun Galaxy Fold de grote tegenvaller van het jaar.

Het ziet er spectaculair uit, hoewel de tijd nog zal moeten leren of een opvouwbare display een gimmick of blijvertje is. Waar iedereen het echter over eens is, is dat het spul gewoon moet werken. Dus waarom Samsung toestellen de deur uit deed die binnen no-time kuren begonnen te vertonen, is een raadsel. Wellicht heeft het iets te maken met het feit dat de Huawei Mate X al in de coulissen stond te trappelen. Samsung wilde de eerste zijn, koste wat het kost.

Alsnog naar Nederland

Inmiddels heeft Samsung bekend gemaakt dat het de Fold, bijna driekwart jaar na lancering, alsnog in Nederland gaat uitbrengen. Ze zeggen er voor de volledigheid maar even bij dat ze het toestel hebben ‘verfijnd om te garanderen dat deze de best mogelijke ervaringen levert.’

We gaan ongetwijfeld in 2020 nog veel opvouwbare toestellen horen en zien. Maar 2019 gaat de geschiedenisboeken in als het jaar waarin we allemaal hoofdschuddend hebben kunnen kijken naar hoe het in ieder geval niet moet.

Wat is jouw favoriete smartphone van 2019? En van welke fabrikant had je juist meer verwacht? Laat het ons weten in de reacties hieronder!