Fairphone 3 (Plus) krijgt Android 13 (en waarom dat bijzonder is)

Android 14 staat voor de deur, maar Android 13 rolt nog steeds uit naar smartphones. Deze ronde zijn de Fairphone 3 en 3 Plus aan de beurt. Dat zijn oudere toestellen uit respectievelijk 2019 en 2020.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Fairphone 3 (Plus): Android 13 staat nu klaar

Het Nederlandse Fairphone heeft sinds de oprichting al enkele smartphones op de markt gebracht. Opvallend aan de toestellen is dat je ze als consument zelf grotendeels kunt repareren en ze jarenlang updates krijgen. Dat blijkt wel, want de Fairphone 3 krijgt nu de Android 13-update aangeboden.

Het toestel werd geïntroduceerd in augustus 2019 en is dus bijna vier jaar oud. Ook voor de Fairphone 3 Plus is de nieuwe software nu te downloaden. Beide smartphones verschenen met Android 10, hebben een update gehad naar Android 11 en krijgen nu Android-versie 13.

Android 12 is nooit uitgebracht voor de telefoons, wat te maken had met de gebruikte Snapdragon-chipset en de ondersteuning daarvoor. Het bedrijf zei vanaf het begin minimaal vijf jaar updates uit te rollen voor de Fairphone 3, wat betekent dat ‘ie tot en met eind augustus 2024 wordt ondersteund.

In een tweet laat een medewerker weten dat ze dit willen uitbreiden met twee jaar. Of dat betekent dat we nog meer Android-updates én beveiligingspatches gaan zien, is nog de vraag. Het kan ook alleen gaan om kleinere updates om kwaadwillenden buiten de deur te houden.

Fairphone 4 is er ook al, Fairphone 5 komt eraan

De Fairphone 3 (Plus) is niet de meest recente smartphone van het bedrijf, want in september 2021 werd de Fairphone 4 onthuld. Een opvolger in de vorm van een Plus-model is niet uitgebracht en recent staken geruchten over de Fairphone 5 de kop op.

Het is echter onduidelijk of en wanneer de Fairphone 5 wordt uitgebracht. We verwachten weer een modulair ontwerp en lange ondersteuning. Dat zorgt ervoor dat je onder andere de camera, batterij of scherm zelf kunt vervangen, waardoor je langer met het toestel doet.

Fairphone let bij de productie ook allerlei belangrijke andere zaken die te maken hebben met het milieu en de medemens. Denk daarbij aan de werkomstandigheden van de personen die de grondstoffen delven, maar ook de gebruikte materialen voor verpakkingen. Meer weten? Check dan de uitgebreide Fairphone-merkenpagina.

Lees meer over Fairphone: