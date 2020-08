Fairphone 3 Plus officieel: nog duurzamer en met verbeterde modules

De Fairphone 3 Plus is officieel gepresenteerd. Deze verbeterde variant van de Fairphone 3 heeft een duurzamer ontwerp, verbeterde camera’s en kost 469 euro. Dit moet je weten.

Fairphone 3 Plus officieel aangekondigd

De Fairphone 3 Plus volgt de Fairphone 3 van vorig jaar op en is een relatief kleine upgrade. De verwijderbare achterkant is duurzamer omdat hij van 40 procent gerecycled plastic gemaakt is, en hij is ook donkerder.

Het toestel gebruikt volgens Fairphone betere camera’s op de voor- en achterkant. Achterop is een 48 megapixel-camera geplaatst, voorop zit een 16 megapixel-selfiecamera. De Fairphone 3 heeft 12 en 8 megapixel-camera’s. De audiomodule is ook verbeterd, wat de geluidskwaliteit ten goede moet komen.

Omdat de Fairphone 3 Plus dezelfde modulaire behuizing gebruikt als zijn voorganger, kun je de cameramodules loshalen. Wie een Fairphone 3 heeft, kan de modules los kopen om zijn smartphone te verbeteren. Met deze strategie wil de fabrikant de levensduur van een telefoon verlengen. De cameramodules kosten samen tijdelijk 70 euro en vanaf 1 oktober 94,90 euro.

Android 10 geïnstalleerd

Ook draait de Fairphone 3 Plus uit de doos op Android 10. De Fairphone 3 is nog voorzien van Android 9.0 (Pie) en moet nog geüpdatet worden naar versie 10. Dat gebeurt in de eerste helft van september, meldt de fabrikant.

Begin september komt Android 11 uit. Het is nog onduidelijk wanneer de Fairphone 3 Plus een Android 11-update krijgt.

Fairphone 3 Plus specificaties

De duurzamere behuizing, verbeterde camera’s audiomodule en nieuwere software maken de Fairphone 3 Plus anders. Verder is hij identiek aan de Fairphone 3. We zetten de belangrijkste kenmerken onder elkaar.

5,65 inch full-hd-lcd-scherm

Snapdragon 632-processor

4GB werkgeheugen, 64GB uitbreidbare opslagruimte

3000 mAh-accu, ondersteuning voor 18 Watt-snelladen

Nfc-chip, bluetooth 5.0, dual-sim

bluetooth 5.0, dual-sim Geen stekker of usb-c-kabel meegeleverd

Prijs en beschikbaarheid

De Fairphone 3 Plus verschijnt officieel op 14 september voor 469 euro. Hiermee is de smartphone iets duurder dan de Fairphone 3, die 450 euro kost. Het toestel komt uit in één kleur: zwart. De verbeterde cameramodules komen ook los beschikbaar, zodat bezitters van een Fairphone 3 hun telefoon ook kunnen upgraden.

