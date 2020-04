De Nederlandse Fairphone 3 is nu ook geschikt voor een Android-rom zonder Google-software. De /e/OS-rom is privacyvriendelijker, maar mist – mede daarom – ook Google-apps en de Play Store. Wie een Fairphone 3 heeft, kan de software installeren. De telefoon is ook verkrijgbaar met /e/OS vooraf geïnstalleerd.

Android met of zonder Google

De Fairphone 3 draait standaard op Android 9.0 (Pie) met een Google-certificatie. Dit betekent dat alle Google-apps, de Play Store en Google Mobile Services (GMS) zijn geïnstalleerd. GMS sturen op de achtergrond meerdere keren per dagen informatie over je telefoongebruik naar Google, dat de gegevens analyseert.

Wie daar niet van gediend is, kan een smartphone rooten en de standaard Android-rom vervangen door een custom rom , die minder of zelfs geen Google-software bevat.

/e/OS beschikbaar voor de Fairphone 3

Fabrikanten bieden doorgaans geen officiële ondersteuning voor custom roms. Fairphone doet dat wel en maakt bekend dat de privacyvriendelijke /e/OS-rom nu beschikbaar is voor de Fairphone 3. Eigenaren van de telefoon kunnen de custom rom installeren van de /e/OS-website. Doe dit alleen als je weet wat je doet, want een verkeerde installatie verandert de smartphone in een baksteen.

Heb je geen kennis of zin om /e/OS te installeren? Via de website van de ontwikkelaar kan je de Fairphone 3 met /e/OS vooraf geïnstalleerd kopen voor 480 euro. De prijs is identiek aan Fairphone’s adviesprijs voor het model met reguliere Android-software. Die losse Fairphone 3 is echter verkrijgbaar vanaf 449 euro.

/e/OS uitgelegd

Grote kans dat je niet bekend bent met /e/OS. Deze custom rom is ontwikkeld door een non-profit-organisatie die de Android-software met Google-certificering privacyonvriendelijk vindt. /e/OS bevat daarom geen software van Google en gebruikt eigen, open-source apps voor de agenda, camera, browser en andere apps.

De Play Store ontbreekt eveneens. Apps en games installeer je uit een alternatieve app-winkel, die volgens de makers meer dan zestigduizend gratis apps bevat. De app-winkel geeft elke beschikbare app een privacyscore van 0 tot 10 om duidelijk te maken of een app onnodig gegevens doorstuurt. Volgens de ontwikkelaars van /e/OS werken ‘de meeste van je favoriete Android-apps’.

Wie geen Fairphone 3 heeft maar wel geïnteresseerd is in /e/OS, kan de custom rom misschien op een andere telefoon installeren. De software werkt op meer dan negentig modellen van allerlei merken, waaronder OnePlus, Samsung, Xiaomi en Google.

Meer over de Fairphone 3

De Fairphone 3 is in de zomer van 2019 uitgebracht. Het toestel valt op door zijn modulaire behuizing, waardoor je zelf onderdelen als het scherm en de camera’s kan vervangen. De accu is eenvoudig verwisselbaar.

De Fairphone 3 heeft midrange specificaties, waaronder een Snapdragon 632-processor, 64GB opslagruimte en één camera op de achterkant. Fairphone gebruikt zoveel mogelijk duurzaam gewonnen grondstoffen en betaalt de Chinese fabrieksarbeiders een hoger loon dan gebruikelijk in de telecomsector.

