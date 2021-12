Waarom de Fairphone 4 Michel’s favoriete smartphone van 2021 is

2021 is zo goed als voorbij en dus is het tijd om nog een keer terug te blikken. Alle redacteuren van Android Planet wijzen hun favoriete smartphone van het jaar aan en voor Michel is dat de Fairphone 4. Ook staat hij stil bij de grootste teleurstelling van de afgelopen twaalf maanden.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarom de Fairphone 4 Michel’s favoriete smartphone is

Heel veel smartphonefabrikanten zeggen dat ze duurzaam zijn, maar meestal moet je die woorden met een flinke korrel zout nemen. Vrijwel altijd staat de eigen portemonnee (en die van aandeelhouders) op de eerste plek; de planeet komt daarna. Waarom brengen grote merken bijvoorbeeld ieder jaar een nieuw vlaggenschip uit, terwijl de veranderingen met voorgangers minimaal zijn?

Binnen dit landschap is Fairphone een verfrissende en (wat mij betreft) broodnodige nieuwe wind. De Nederlandse smartphonefabrikant plaatst de planeet voorop en doet er van alles aan om haar ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken, door onder meer eerlijke materialen te gebruiken.

Afgelopen jaar verscheen de Fairphone 4. Dit toestel is met een vanafprijs van 579 euro pittig geprijsd, maar gelukkig wel een stuk beter dan zijn voorgangers. Zo heeft de Fairphone 4 (naar verhouding) veel betere specificaties, zijn de gebruikte materialen weer duurzamer geworden en is het toestel zowaar nog makkelijker zelf te repareren.

Ook voor mensen met twee linkerhanden

Is je scherm kapot? Geen probleem. Fairphone verkoopt allerlei reserve-onderdelen voor de Fairphone 4, waaronder schermpjes, camera’s en luidsprekers. Zelfs mensen met twee linkerhanden kunnen dit klusje klaren. Je hoeft bijvoorbeeld slechts een paar schroefjes los te draaien om het display van de Fairphone 4 te vervangen.

Ook tof: het bedrijf geeft vijf jaar garantie op de duurzame telefoon. Dat is een unicum, want de concurrentie gaat vaak niet verder dan drie jaar. Daarnaast belooft Fairphone het toestel vijf jaar te voorzien van (beveiligings)updates, wat eveneens meer dan keurig is.

Nadelen heeft de Fairphone 4 echter ook. Op het eerste gezicht is de prijs-kwaliteitsverhouding de meest in het oog springende. Het duurzame toestel is een stuk beter dan zijn voorgangers, maar niet zo goed als de concurrentie. Zo is het eigenaardig dat een toestel van bijna 600 euro een lcd-scherm heeft, daar waar smartphones die de helft kosten met een veel beter oled-paneel zijn uitgerust.

Ook de processor had beter gekund, net als de camera’s. Verder hadden we ook gehoopt op een meer concreet updateschema, zodat je als gebruiker precies weet wanneer en welke (beveiligings)updates de telefoon krijgt. Uiteindelijk is de meest duurzame smartphone het exemplaar dat je nu al gebruikt, dus had het Fairphone gesierd als ze de specificaties meer toekomstbestendig hadden gemaakt.

Valse kritiek

Dat gezegd hebbende: ik vind dat we Fairphone hier niet al te hard op aan moeten pakken. Het is wat mij betreft lovenswaardig dat de fabrikant zijn nek uitsteekt om de hele industrie te veranderen. Ik ergerde mij tijdens het verschijnen van alle reviews van de Fairphone 4 dan ook groen en geel aan veel conclusies.

Veel collega-journalisten gaven aan dat je als consument wel erg veel waarde aan duurzaamheid moest hechten om de Fairphone 4 boven andere smartphones te verkiezen.

Dat is wat mij betreft een jammerlijke conclusie, want hierdoor lijkt het net alsof duurzaamheid een geinig pluspunt voor een smartphone is, in plaats van absolute noodzaak. Bovendien worden andere smartphonemerken niet of nauwelijks op hun milieu-impact getoetst, dus lijkt de kritiek me overtrokken.

Veel slimmer is het om de zaak om te draaien. Fairphone laat eigenlijk gewoon zien dat de meeste Android-smartphones veel te weinig kosten. Dat is op de korte termijn fijn, want je houdt als consument een paar honderd euro in je portemonnee. Op de lange termijn gaan we de ‘bespaarde’ kosten echter dubbel en dwars terugbetalen in de vorm van allerlei milieuveranderingen – mits de industrie niet verandert.

Als er één schaap over de dam is…

Gelukkig zien we de industrie beetje bij beetje veranderen. Apple gaat binnenkort bijvoorbeeld iPhone-onderdelen aan consumenten verkopen zodat ze hun toestellen zelf kunnen repareren, iets waar het bedrijf jarenlang niets van moest weten.

Ook andere fabrikanten proberen hun toestellen duurzamer te maken, bijvoorbeeld door het updatebeleid op te rekken. Laten we hopen dat Fairphone de komende jaren blijft groeien en haar invloed voor het goede kan gebruiken.

Tegenvaller van het jaar

Voor zover mijn favoriete smartphone van 2021. Tegenvallers waren er het afgelopen jaar ook. Wel moet ik zeggen dat de ondergrens steeds verder ten goede opschuift. Vroeger was het bijvoorbeeld niet lastig om een paar echt slechte smartphones op te noemen, terwijl mijn tegenvaller van dit jaar eerder in de categorie ‘best oké’ valt.

Ik heb het over de Sony Xperia 10 III. Dit toestel kwam halverwege het jaar uit en werd in de review door mijn collega Mike “grijze muis” genoemd. Deze omschrijving dekt de lading volledig. De Sony Xperia 10 III is namelijk niet zozeer een miskoop, maar gewoon niet zo bijzonder: voor het geld kun je veel betere een andere smartphone op de kop tikken.

Vergelijkbare toestellen trekken namelijk op alle vlakken aan het langste eind. Concurrerende (en goedkopere) smartphones hebben een betere processor, laden vlotter op en beschikken vaak ook over een beter scherm. Bovendien hebben de camera’s, ooit hét sterke punt van Sony-telefoons, last van een vertraging waardoor fotograferen een irritante ervaring is.

Wat is jouw favoriete smartphone van 2021? En van welk toestel had jij juist meer verwacht? Laat het weten in de reacties onder dit artikel.