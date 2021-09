Fairphone 4 gelekt: 5 dingen die de milieuvriendelijke smartphone verbetert

Renders en specificaties van de Fairphone 4 zijn gelekt. Wij zetten vijf belangrijke features van het aankomende toestel op een rijtje.

Milieuvriendelijke Fairphone 4 gelekt

Fairphone is een smartphone-fabrikant die naar eigen zeggen ‘de duurzaamste smartphones ter wereld’ fabriceert. De Fairphone 3 is inmiddels al een tijdje op de markt, dus het is tijd voor een opvolger. Die opvolger is via WinFuture volledig uitgelekt. Dit zijn vijf belangrijke features van de Fairphone 4.

1. 5G-ondersteuning

De Fairphone 4 heeft een Snapdragon 750G-chip onder de motorkap. Dit betekent dat het toestel 5G-internet ondersteunt. Hierdoor is het mobiele internet van de telefoon sneller dan de gemiddelde wifi-verbinding.

Daarnaast is de Snapdragon 750G een degelijke processor, die snel genoeg is voor dagelijks gebruik. Internetten, WhatsAppen en video’s afspelen gaat zonder moeite. Ben je echter van plan om zware games te gaan spelen? Dan kun je beter even verder kijken.

2. Vervangbare accu

In het kader van milieuvriendelijkheid heeft de Fairphone 4 een vervangbare accu. Hierdoor kun je het toestel langer gebruiken dan de gemiddelde smartphone. Gaat je batterij snel leeg na een aantal jaar gebruik? Geen nood, voor weinig geld wissel je de accu gewoon even om.

3. Verbeterde camera’s

Op de achterkant zijn nu twee camera’s te vinden, in plaats van één lens op de Fairphone 3. De hoofdlens heeft een resolutie van 48 megapixels – en voor het eerst ook optische beeldstabilisatie. De tweede lens is naar verwachting een groothoeklens. Ook is er een derde sensor aanwezig – dit is een laser-autofocus.

4. Metalen frame en nieuw ontwerp

De Fairphone 4 krijgt een nieuw ontwerp dat moderner oogt dan zijn voorganger. De schermranden zijn echter nog steeds behoorlijk dik en ook de druppelvormige notch is niet helemaal 2021-esque. Toch is het een flinke verbetering ten opzichte van de Fairphone 3.

Het frame is daarnaast voor het eerst in de Fairphone-geschiedenis gemaakt van metaal. Alle voorgaande modellen bestonden geheel uit plastic. De achterkant van de Fairphone 4 is wel nog steeds van plastic. Keuze heb je trouwens uit een donkergrijs of groen model.

5. En natuurlijk… het milieu

De smartphone-industrie is helaas erg slecht voor het milieu. Fairphone wil hier verandering in brengen. De telefoons van het bedrijf bestaan grotendeels uit hergebruikte materialen. Ze zijn daarnaast modulair, waardoor kapotte onderdelen gemakkelijk vervangen kunnen worden.

Ook belangrijk: Fairphone geeft om leefbare lonen voor fabrieksarbeiders. Het bedrijf deelt daarom speciale bonussen uit, zodat niemand omkomt van de honger.

Aankondiging op 30 september

De aankondiging van dit nieuwe toestel zal plaatsvinden op 30 september en Android Planet houd je daar natuurlijk van op de hoogte! Het toestel verschijnt volgens geruchten in een versie met 128GB of 256GB opslag met een vanafprijs van zo’n 600 euro.