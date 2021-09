Fairphone 4 officieel: duurzame smartphone krijgt vijf jaar updates

De Nederlandse smartphonefabrikant Fairphone heeft de Fairphone 4 officieel aangekondigd. Deze smartphone krijgt vijf jaar software-updates, is eenvoudig zelf te repareren en gemaakt met aandacht voor mens en milieu.

Lees verder na de advertentie.

Fairphone 4 officieel: dit moet je weten

De Fairphone 4 volgt de Fairphone 3 en 3 Plus op en is vanaf eind oktober te koop in Nederland. Het instapmodel kost 579 euro en is enkel te koop in het grijs. Een model met meer werk- en opslaggeheugen kost 649 euro en komt uit in het grijs en groen. Fairphone gaat via zijn eigen website ook een variant met groen gespikkelde achterkant verkopen.

Fairphone-toestellen worden elk jaar duurder. Zo lag de adviesprijs van de Fairphone 3 uit 2019 op 450 euro, kostte de Fairphone 3 Plus een jaar later 469 euro en start de Fairphone 4 als gezegd bij 579 euro.

Duurzame productie en behuizing

Net als voorgaande Fairphone-smartphones is de Fairphone 4 gemaakt van zoveel mogelijk duurzaam gewonnen materialen. Denk aan Fairtrade-goud en -wolfraam en komt het aluminium van gecertificeerde bedrijven. Daarnaast betaalt Fairphone arbeiders in mijnen en aan de lopende band in China een toereikend salaris, waar sommige andere smartphonemerken een lager salaris hanteren om de kostprijs van hun toestellen zo laag mogelijk te houden.

De behuizing van de Fairphone 4 is ontworpen om de smartphone zelf te kunnen repareren. Daarom is – net als bij vorige modellen – de accu eenvoudig te verwisselen. Ook onderdelen als het scherm, de luidspreker en camera’s zijn zelf te verwijderen en te vervangen. Fairphone belooft tegenover Android Planet deze onderdelen vijf jaar lang te gaan verkopen via zijn eigen website.

Vijf jaar updates voor de Fairphone 4

De Fairphone 4 draait uit de doos op Android 11 zonder noemenswaardige aanpassingen. Fairphone belooft de smartphone vijf jaar lang ‘soepel en veilig’ te houden maar communiceert vooralsnog een vaag updatebeleid.

Wayne Huang, hoofdverantwoordelijk voor Fairphone’s productontwikkeling, zegt in gesprek met Android Planet dat de Fairphone 4 in ieder geval Android 12 en 13 krijgt. “We willen ook updates naar Android 14 en 15 uitrollen, maar kunnen dit nog niet garanderen. Beveiligingsupdates verschijnen de eerste twee jaar elke maand.” Hoe vaak en hoe lang Fairphone daarna beveiligingsupdates beschikbaar stelt voor de Fairphone 4, blijft vooralsnog onduidelijk.

Het is ook de vraag in welk tempo Fairphone die updates kan uitrollen. Bestaande smartphones krijgen vijf jaar updates, maar met name versie-updates verschijnen veel later dan bij andere merken. Zo krijgt de Fairphone 3 pas ergens in 2022 een update naar Android 11, de versie uit 2020. Veel smartphones uit 2020 zijn binnen een half jaar bijgewerkt naar Android 11. Nu Google Android 12 heeft uitgebracht, zal blijken hoe lang Fairphone nodig heeft om deze update beschikbaar te stellen voor de Fairphone 4 (en oudere toestellen).

Specificaties voor het middensegment

De specificaties van de Fairphone 4 zijn niet vergelijkbaar met even dure smartphones, maar met modellen die honderd tot tweehonderd euro goedkoper zijn. De fabrikant kiest hier noodgedwongen voor omdat het liever investeert in een duurzamer productieproces, een modulaire behuizing en lange software-ondersteuning.

Om de verkoopprijs van de Fairphone 4 toegankelijk te houden, zet Fairphone wat eenvoudigere onderdelen in de smartphone. Hieronder vind je de belangrijkste specificaties.

6,3 inch-full-hd-scherm

Snapdragon 750G-processor

6GB of 8GB werkgeheugen

128GB of 256GB opslaggeheugen

3905 mAh-accu (verwisselbaar)

Geschikt voor e-sim en 5G

48 megapixel-hoofdcamera + 48 megapixel-groothoekcamera

Om het milieu te sparen en de kostprijs van de smartphone te drukken, vind je geen oplaadadapter in de doos van de Fairphone 4. Je kan een bestaande adapter gebruiken om de accu vlot op te laden.

Je hebt ook een 3,5mm-naar-usb-c-adapter nodig om je oude hoofdtelefoon of oordopjes aan te sluiten. De Fairphone 4 mist namelijk een koptelefoonpoort. “Daar hebben we voor gekozen omdat we de smartphone beter waterbestendig gemaakt hebben”, licht Huang van Fairphone toe. De Fairphone 4 heeft een IP54-certificering, genoeg om een regenbui zonder schade te doorstaan.

Meer weten over de eigenzinnige Nederlandse smartphonemaker? Android Planet publiceerde begin dit jaar een artikel over de geschiedenis van Fairphone.

Lees het laatste nieuws over Fairphone: