Opinie: waarom ik hoop dat de Fairphone 4 een succes wordt

De Fairphone 4 is een nieuwe smartphone van een Nederlandse fabrikant. Redacteur Rens heeft de Fairphone 4 getest en legt in deze opinie uit waarom hij hoopt dat het toestel een commercieel succes wordt.

Fairphone verdient meer aandacht

Ken jij Fairphone? De kans is klein. Het bedrijf is namelijk geen bekende naam in de smartphonewereld, wat deels door de beperkte verkoopcijfers komt. Voorgaande Fairphone-modellen – de 1, 2, 3 en 3 Plus – zijn in zeven jaar tijd totaal een paar honderd duizend keer verkocht in Europese landen. In die periode zijn er tientallen, zo niet honderden miljoenen, toestellen van bekendere merken verkocht.

Het is makkelijk om Fairphone bewust of onbewust te negeren. Dat zou zonde zijn. Niet alleen omdat de enige Nederlandse smartphonefabrikant is – Fairphone is hier ontstaan en nog steeds gevestigd in Amsterdam – maar vooral omdat het een unieke strategie hanteert. Een strategie die tot dusver slechts enkele honderdduizenden mensen bereikt heeft, maar naar mijn mening veel meer aandacht verdient.

Want waar vrijwel alle smartphonemerken alles uit de kast halen om zoveel mogelijk toestellen met een zo hoog mogelijk winstmarge te verkopen, pakt Fairphone het anders aan. De fabrikant heeft als missie om zo duurzaam mogelijke toestellen te verkopen die je zo lang mogelijk kan gebruiken. Het liefst vijf jaar, want hoe langer je een telefoon gebruikt, hoe beter dat is voor het milieu.

Fairphone maakt repareren makkelijk

Om tot die beoogde levensduur van vijf jaar te komen, hanteert Fairphone een bedrijfsmodel dat afwijkt van de concurrentie. Zo zijn Fairphone-toestellen door jou uit elkaar te halen, gewoon met een schroevendraaier. Fairphone verkoopt reserve-onderdelen vijf jaar lang via zijn eigen webwinkel voor een paar tientjes per stuk en legt uit hoe je een reparatie uitvoert. Omdat je een kapot scherm, luidspreker of camera zelf kan vervangen, kun je langer met je toestel doen.

Alternatieve toestellen zijn dichtgelijmd en daarom nauwelijks te repareren. Bij een kapot scherm heb je daarom sneller de neiging om een nieuw toestel te kopen. Dat komt ook omdat reparaties doorgaans erg duur zijn. Zo kost een schermreparatie van de iPhone 13 Pro Max je ruim 360 euro.

Door de jaren heen heb ik meerdere Fairphone-modellen getest. De nieuwste, de Fairphone 4, is weer wat makkelijker uit elkaar te halen dan zijn voorgangers. Ik vind dat een toffe ontwikkeling.

Heimwee naar accu verwisselen

Ook tof is dat je de accu van een Fairphone-smartphone zelf kan verwisselen. Dat doe je simpelweg door het toestel uit te schakelen, de achterkant los te halen en de accu er met je vingers uit te halen. Gek eigenlijk, hoe bijzonder deze feature anno 2021 is.

Op een uitzondering als de Samsung Galaxy Xcover 5 na hebben alle moderne smartphones een vaste achterkant, waardoor je de accu niet kan vervangen. Een keuze van smartphonemerken die vandaag de dag zo logisch is dat niemand er meer aandacht aan lijkt te schenken. Heel anders was dat in 2015, toen veel telefoons een verwisselbare accu hadden. Samsung kreeg toen kritiek omdat zijn nieuwe Galaxy S6 (Edge) niet uit elkaar te halen was.

Het testen van Fairphone-toestellen geeft mij telkens een gevoel van heimwee. Heimwee naar de tijd waarin het doodnormaal was om met een extra accu rond te lopen. Want was je toestel leeg, dan stopte je er binnen tien seconden een andere accu in en gaf de teller weer honderd procent aan. In de tas van nu vind je een powerbank en kabels, bedoeld om te voorkomen dat je smartphone leeg raakt als je een lange dag hebt. Ik vind het geen vooruitgang. Zeker niet na twee weken rondgelopen te hebben met de Fairphone 4.

Oog voor mens en milieu

Een smartphone zit vol grondstoffen en is door mensen in elkaar gezet. Maar hoe en door wie is bij vrijwel alle techbedrijven een groot mysterie. Zij praten hier liever niet over, volgens experts omdat veruit de meeste smartphones gebruikmaken van niet-duurzaam gewonnen grondstoffen en geassembleerd worden door onderbetaalde fabrieksarbeiders. Zo kunnen merken de kostprijs drukken en hun toestellen met een hogere winst verkopen.

Fairphone pakt het al sinds zijn start anders aan. Het bedrijf gebruikt met elke generatie toestel meer duurzaam gewonnen grondstoffen, betaalt fabrieksarbeiders een eerlijk salaris en ziet toe op goede werkomstandigheden. En hoewel ik mij kan voorstellen dat dit leest als makkelijke marketing, blijkt uit transparantierapporten dat Fairphone er echt werk van maakt. Met de Fairphone 4 boekt het bedrijf weer wat succesjes, onder andere zichtbaar in de achterkant die van honderd procent gerecycled plastic is gemaakt.

Van mij mag de Fairphone 4 een succes worden

Voor mijn werk als telecomjournalist volg ik Fairphone al jaren, onder andere via interviews met het bedrijf en door toestellen te testen. Die smartphones zijn echt niet perfect. In mijn Fairphone 4-review schrijf ik bijvoorbeeld dat de camera’s tegenvallen en het updatebeleid verduidelijking behoeft. Toch hoop ik dat de Fairphone 4 een (verkoop)succes wordt.

Fairphone doet namelijk wat de rest van de smartphoneindustrie niet tot nauwelijks doet: een toestel maken dat gemaakt is om zo lang mogelijk mee te gaan. Dat zie je terug in het feit dat je de smartphone zelf kan repareren en de accu kan verwisselen, maar ook in de vijf jaar garantie die Fairphone biedt. Bovendien wil de fabrikant vijf jaar software-updates uitrollen.

De focus op mens en milieu maakt de Fairphone 4 bovendien een duurzamere keuze dan de concurrentie, iets waar gek genoeg weinig aandacht voor is als mensen een nieuwe smartphone kiezen. En dat terwijl we wel dagelijks praten over elektrisch rijden, Fairtrade-chocolade kopen en vinden dat het nieuwe kabinet meer moet doen om klimaatverandering tegen te gaan. Wordt het niet tijd dat we kritischer naar onze smartphones gaan kijken?

