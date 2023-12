Waarom de Fairphone 5 Erwin’s favoriete smartphone van 2023 is

Nu 2023 bijna voorbij is, blikken de redacteuren van Android Planet terug op hun favoriete smartphones van het jaar. Het is de beurt aan Erwin en hij heeft de Fairphone 5 gekozen.

De Fairphone 5 is mijn favoriete smartphone

De afgelopen jaren ben ik (zoals hopelijk vele anderen), steeds bewuster bezig met duurzaamheid. Ik heb bijvoorbeeld een paar jaar geleden voor het laatst vlees gegeten en ik koop het merendeel van mijn kleren tegenwoordig tweedehands. Ik heb mezelf dit jaar zelfs geleerd om te naaien, zodat ik kleding kan repareren en verstellen.

Qua smartphones ben ik niet zo duurzaam. Dat heeft grotendeels te maken met mijn werk, waarbij ik bezig ben met het nieuwste van het nieuwste rond Android. Daarnaast houd ik gewoon van vette gadgets en dan schiet aandacht voor duurzaamheid er weleens bij in.

Toch had ik al enige tijd waardering voor wat het Nederlandse Fairphone probeert te doen: duurzame toestellen maken die niet alleen uit eerlijk gewonnen materialen bestaan, maar die je ook makkelijk zelf kunt repareren.

Plastic achterkant

Toch klonk dat repareren altijd een beetje spannend. Je wil namelijk niets fout doen als je met de hardware van zo’n duur apparaat gaat kloten. Een broek een maatje kleiner maken voelt makkelijker dan het scherm van een smartphone vervangen. Naai je de stof verkeerd, dan haal je het stiksel eruit en probeer je het opnieuw. Verbuig je een onderdeel van een smartphone per ongeluk, dan werkt die niet meer.

Dit jaar ben ik met de Fairphone 5 aan de slag gegaan en dat bevalt beter dan verwacht. Het begon wel een beetje onwennig. Het eerste wat je moet doen is de achterkant van de Fairphone 5 eraf trekken om de simkaart te plaatsen. Dat ding is verrassend buigzaam en trek je zo met twee vingers los. Dat voelt goedkoop en bijna gevaarlijk, maar je moet het vooral zien als een toegankelijk startpunt om verder in het toestel te duiken. Onder de kap zit alles verder heel netjes en stevig in elkaar.

Het vervangen van onderdelen is vervolgens zo makkelijk als een paar schroefjes losdraaien. Nieuw garen in de naaimachine stoppen is nog meer werk.

Daarnaast vind ik het heel tof hoe lang Fairphone updates belooft voor het toestel, wat natuurlijk ook een belangrijk punt is voor de duurzaamheid van een smartphone. De Fairphone 5 krijgt minimaal acht jaar en mogelijk zelfs tien jaar updates.

Dit jaar had ik een interview met iFixit over het zelf repareren van je smartphone en Fairphone kwam toen natuurlijk ook ten sprake. Op dat moment had het team nog geen teardown van de Fairphone 5 geschreven. Inmiddels staat die wel op de iFixit-website, en vanwege de de repareerbaarheid en het updatebeleid krijgt het toestel een mooie 10/10.

Omdat ik zelf veel foto’s maak en de camera’s van de Fairphone 5 vindt tegenvallen, zal ik het toestel de komende tien jaar niet snel zelf als daily driver gebruiken. Ook heb ik mijn twijfels of de nieuwste versie van Android die over vijf jaar verschijnt nog wel zo lekker draait op deze smartphone. Wel ben ik ik in ieder geval blij dat de Fairphone 5 bestaat en dit op zijn minst als voorbeeld dient voor andere fabrikanten: zo kan het ook!