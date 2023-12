Nederlandse Fairphone scoort opnieuw hoogst bij repareer-test

De Nederlandse smartphonefabrikant Fairphone focust zich volledig op het maken van duurzame smartphones, die goed te repareren zijn. Ook met het nieuwste toestel scoort de fabrikant hoog bij een heuse reparatie-test.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Fairphone 5 scoort 10/10 bij test van iFixIt

De tech-industrie is niet bepaald milieuvriendelijk en ook de smartphone-markt produceert een hoop e-waste. Neem daarbij dat veel mensen hun telefoon na een paar jaar inruilen voor een nieuwe, terwijl ze nog langer mee zouden kunnen. Fairphone wil deze vervuiling tegengaan en maakt daarom al jaren smartphones die je als consument zelf kunt repareren.

Tech-reparatiespecialist iFixit test veel nieuwe smartphones op de mate waarin ze te repareren zijn. Ze halen de telefoon uit elkaar en beoordelen de toestellen vervolgens met een cijfer van 1 tot 10. De nieuwste Fairphone 5 is onlangs onder de loep genomen en heeft de hoogst mogelijke score behaald: 10 uit 10.

De hoge score zal voor Fairphone geen verrassing zijn, want ook de Fairphone 2, Fairphone 3, Fairphone 3 Plus en Fairphone 4 wisten een perfecte score te behalen bij iFixIt. Even ter vergelijking: de Samsung Galaxy S23 Ultra scoort met dezelfde test een 4, net als de iPhone 15 (Pro)-modellen.

Uit de test van iFixIt blijkt dat de Fairphone 5 nog meer onderdelen heeft die los van elkaar kunnen worden verwisseld. Ook zijn alle belangrijke onderdelen gemakkelijk bereikbaar en voorziet Fairphone de consument ook van genoeg instructies om zelf de smartphone te repareren.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android Planet-review van de Fairphone 5

Deze hoge score in repareerbaarheid komt ook met een hogere prijs. De Fairphone 5 verscheen namelijk met een adviesprijs van 699 euro op de markt. Met dat bedrag zijn ook smartphones met betere specificaties verkrijgbaar. In onze uitgebreide review testten we de smartphone en kwamen we tot de volgende conclusie:

Met de Fairphone 5 wordt een nieuwe standaard aan duurzaamheid neergezet, waar geen andere fabrikant aan kan tippen. En dat met een hele degelijke smartphone die hopelijk nog vele jaartjes meegaat. De Fairphone 5 is door de extra repareerbaarheid, garantie en gegarandeerde updates klaar voor een lange toekomst, met als kanttekening dat de chip op termijn het zwaar kan krijgen.

De Fairphone 5 koop je niet als je jaarlijks de nieuwste smartphone met de beste specs en het mooiste design koopt, maar voor iedereen die duurzaamheid belangrijk vindt is er geen betere optie op de markt. Toch kan het met de hogere prijs lastig worden om consumenten te overtuigen, als er voor hetzelfde bedrag zoveel mooiere en snellere smartphones op de markt te vinden zijn.

Lees hier meer Android-nieuws