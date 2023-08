Fairphone 5 officieel: duurzaam, dunner en acht jaar updates

Fairphone heeft de Fairphone 5 officieel onthuld. De nieuwe duurzame smartphone is dunner en lichter dan zijn voorganger en krijgt maar liefst acht jaar lang updates.

Fairphone heeft de opvolger van de Fairphone 4 officieel onthuld. De Fairphone 5 kost 699 euro en wordt vanaf 14 september geleverd. Vergeleken met zijn voorganger is de Fairphone 5 iets dunner en lichter. Ook is de IP-certificatie verbeterd van IP54 naar IP55, zodat het toestel beter bestand is tegen water.

Vanuit de doos draait de Fairphone 5 op een haast kale versie van Android 13, afgezien van een vooraf geïnstalleerde Fairphone-app. Fairphone belooft ten minste vijf grote Android-updates en acht tot tien jaar kleine beveiligingsupdates. Dit is mogelijk door een speciale chip van Qualcomm die wordt gebruikt. We weten echter weinig over de prestaties van deze processor – en hoe snel de Fairphone 5 dus is. Tot slot krijg je vijf jaar lang garantie op het toestel.

De lange software-ondersteuning is een belangrijk pluspunt van de nieuwe Fairphone. Fabrikanten als Samsung, Google en OnePlus updaten hun telefoons maximaal vijf jaar. Het is wel de vraag hoe snel Fairphone met nieuwe Android-versies voor de telefoon komt.

Qua hardware moet je niet het nieuwste van het nieuwste verwachten. Zo is de processor niet de snelste en de accu niet erg groot. We zetten alle specs even op een rijtje:

6,46 inch oled-scherm met 90Hz-ververssnelheid

Qualcomm QCM6490

256GB opslagruimte (uitbreidbaar tot 2TB)

8GB werkgeheugen

4200 mAh-accu, snelladen met 30 Watt

50 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel groothoekcamera en 50 megapixel selfiecamera

Vingerafdrukscanner aan de zijkant, gezichtsherkenning mogelijk

De relatief hoge prijs voor deze specs komt doordat Fairphone zich onder andere sterk maakt voor eerlijke gewonnen materialen en goede werkomstandigheden. Daarnaast vallen de toestellen van Fairphone op door de modulaire opzet, waardoor losse onderdelen redelijk simpel te vervangen zijn.

Met de Fairphone 5 wordt dit concept verder uitgebreid, waardoor je in totaal tien onderdelen kunt vervangen. Nu onder andere ook de sim- en sd-poorten. Verder kun je bijvoorbeeld de camera’s zelf ‘vernieuwen’. De onderdelen zijn verkrijgbaar in de webwinkel van Fairphone.

Prijs en release

Met een prijskaartje van 699 euro gaat de prijs vergeleken met de Fairphone 4 flink omhoog. De voorganger was namelijk vanaf 579 euro verkrijgbaar. Het model met vergelijkbare werkgeheugen en opslagruimte als de Fairphone 5 was voor 649 euro te koop.

De Fairphone 5 is te koop via de website van Fairphone en bij T-Mobile, KPN, Vodafone, Belsimpel, Coolblue, Mobiel NL en Bol.com. Het toestel kan vanaf vandaag vooraf worden besteld in de varianten transparant, hemelsblauw en mat zwart en wordt vanaf 14 september geleverd.

