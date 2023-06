‘Renders Fairphone 5 laten een moderner ontwerp zien’

De Fairphone 5 is voor het eerst te bewonderen op renders. Het lijkt te gaan om officieel beeldmateriaal dat ten opzichte van zijn voorganger een duidelijk moderner ontwerp laat zien.

‘Fairphone 5 te zien op nieuwe renders’

Je kent Fairphone waarschijnlijk wel als fabrikant van milieuvriendelijke smartphones. De gebruikte grondstoffen zijn duurzaam gewonnen en bovendien kun je de toestellen gemakkelijk zelf repareren. Zo moeten de telefoons langer meegaan. Is de camera bijvoorbeeld kapot? Op de website van het Nederlandse bedrijf kun je gewoon een vervangende module bestellen.

Onderdeel van dit beleid is ook dat er niet aan de lopende band nieuwe smartphones verschijnen. Het is alweer bijna twee jaar geleden dat de Fairphone 4 op de markt kwam. Nu lijkt er dan toch een opvolger onderweg te zijn. Android Authority publiceerde officieel ogende renders van de Fairphone 5.

In vergelijking met zijn voorganger heeft de smartphone een veel moderner ontwerp. De randen boven en onder het scherm zijn een stuk dunner, al blijven ze iets dikker dan die van echte toptoestellen. Verder zit de selfiecamera niet langer in een druppelvormige notch, maar in een klein gaatje.

Aan de achterkant zijn de veranderingen kleiner. Het camera-eiland oogt min of meer hetzelfde, maar de pilvormige flitser is vervangen door een rond exemplaar. Het toestel verschijnt in drie kleuren: zwart, lichtblauw en transparant. Bij die laatste kun je door de behuizing heen kijken.

Specificaties zijn nog niet bekend

Welke specificaties de Fairphone 5 krijgt, kunnen we aan deze renders helaas niet aflezen. Vermoedelijk gaat het in ieder geval om een degelijke, maar niet wereldschokkende processor. Het huidige model heeft bijvoorbeeld een Snapdragon 750G-chip aan boord. Dat was destijds een middenmotor die voor een vlotte werking zorgde, maar niet echt geschikt was voor het spelen van zware games.

De goedkoopste versie van de Fairphone 4 had een adviesprijs van 579 euro. Gezien de bescheiden hardware was dat vrij fors, maar je betaalt natuurlijk ook voor de duurzaamheid. We denken dat zijn opvolger ongeveer hetzelfde zal kosten. Mogelijk verschijnt de Fairphone 5 aan het einde van de zomer.

