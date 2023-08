Gerucht: Fairphone 5 krijgt acht jaar (!) jaar lang software-updates

Doe jij vaak lang met je smartphone? Dan is de nieuwe Fairphone misschien wel iets voor jou. De aankomende Fairphone 5 zou minimaal acht jaar software-updates krijgen. Dat is langer dan welk Android-toestel dan ook.

Je kent Fairphone waarschijnlijk als bedrijf dat duurzame smartphones maakt die je gemakkelijk zelf kunt repareren. Daar hoorde tot de Fairphone 4 de belofte van vijf jaar lang software-updates bij.

De aankomende Fairphone 5 doet het mogelijk nóg beter met maar liefst acht jaar updates. Dat blijkt uit een vermelding van het toestel in de webshop Business Direct. De nieuwe Fairphone wordt volgens de winkel minimaal ondersteund tot 2031. Dat zou mogelijk zijn dankzij de nieuwe processor.

Vermoedelijk gaat het hierbij wel alleen om beveiligingsupdates, die bedoeld zijn om hackers buiten de deur te houden. Grote Android-upgrades rollen vrijwel zeker minder lang uit. Bij de Fairphone 4, die aanvankelijk op Android 11 draaide, beloofde het bedrijf slechts twee nieuwe versies van het besturingssysteem. Momenteel staat er Android 12 op het toestel. Android 13, dat al bijna een jaar beschikbaar is, moet dus nog volgen.

Renders van de Fairphone 5

Het is bovendien de vraag hoe vaak de beveiligingspatches uitrollen. Bij de Fairphone 4 beloofde het bedrijf deze updates alleen de eerste twee jaar maandelijks te verzorgen, zoals je kunt lezen in onze review van de Fairphone 4. Na deze periode druppelen ze mogelijk minder regelmatig binnen.

Desondanks zou het uniek zijn als de Fairphone 5 acht jaar lang updates krijgt. Google en Samsung, de huidige koplopers, komen niet verder dan vijf jaar. Zij garanderen wél respectievelijk drie en vier nieuwe versies van Android.

Dit weten we over de Fairphone 5

Het is niet duidelijk wanneer de Fairphone 5 verschijnt, maar vermoedelijk duurt dat niet lang meer. Er verschenen al renders van het toestel, die een moderner ontwerp laten zien.

Volgens Business Direct krijgt de smartphone naast de hoofdcamera ook een groothoeklens. Beide zouden een resolutie van 50 megapixel hebben. De batterij heeft een capaciteit van 3905 mAh. Dat is net zo groot als bij zijn voorganger. Andere specificaties, zoals de processor en grootte van het scherm, zijn nog niet bekend.

