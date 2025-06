Zesde Fairphone officieel: duurzame smartphone is om te bouwen

De Fairphone is officieel gepresenteerd en Android Planet is erbij. Dit moet je over de nieuwe duurzame smartphone weten.

Fairphone (Gen 6) officieel

Fairphone – de Nederlandse smartphonefabrikant met de focus op duurzaamheid – komt na bijna twee jaar weer met een nieuwe telefoon: De Fairphone. Officieel noemt de fabrikant hem overigens de Fairphone (Gen 6). Hij is vanaf nu verkrijgbaar en beschikt over verschillende verbeteringen ten opzicht van zijn voorganger. Te beginnen met het ontwerp, wat helemaal in de nieuwe huisstijl van de fabrikant past.

De telefoon is er in drie kleuren: wit, grijs en groen, met een knalgele kleur op de nieuwe Moments-schakelaar. Deze fysieke knop laat je schakelen tussen de normale en de Moments-modus. Hiermee sluit je je als gebruiker af van meldingen en andere afleiding op je telefoon, voor betere focus op je werk, tijdens het studeren of als je met vrienden en familie bent, aldus Fairphone.

De behuizing bestaat wederom uit hergebruikte materialen en is van kunststof. Zo’n 50 procent van de telefoon bestaat volgens de fabrikant uit eerlijke en gerecyclede materialen. Ook is de achterkant afneembaar en zijn er twee schroefgaten te vinden. Hierop sluit je verschillende accessoires aan, zoals een pasjeshouder of nekkoord.

Wat betreft het scherm maakt Fairphone ook een fijne upgrade. De telefoon is compacter, met een grootte van 6,31 inch en het amoled-paneel beschikt over ltpo. Daarmee schakelt hij slim tussen prestaties en laag energieverbruik, wat zowel voor de gebruikservaring, als de batterijduur positief moet zijn. Daarnaast is de batterij groter dan op het vorige model, met 4415 mAh.

De grootste vernieuwing intern zit hem in de chip. De Snapdragon 7s Gen 3 van Qualcomm is beduidend sneller dan voorgaande hardware. Achterop vind je onder meer de 50 megapixel-camera die we kennen van de high-end OnePlus 13R en Oppo Find X8.

Repareerbaarheid, ondersteuning en prijs

Ook bij de zesde generatie Fairphone heeft de fabrikant repareerbaarheid hoog in het vaandel staan. Zo zijn er twaalf onderdelen die de gebruikers zelf kan vervangen, waaronder de batterij, het scherm, de camera’s en de usb-poort. Naast de hardware wordt ook de software weer lang ondersteund, tot 2033.

De Fairphone is direct verkrijgbaar en kost 599 euro. Dat is 100 euro minder dan de Fairphone 5 kostte. Goed nieuws, want daarmee lijkt de hoge meerprijs van duurzame tech langzamerhand te verminderen.

