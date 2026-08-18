Dit is de Fairphone (Gen 6 Plus): duurzame smartphone is nu sneller

Fairphone komt met een nieuwe smartphone: de Fairphone 6 Plus. Het toestel is krachtiger en nog steeds makkelijk te repareren. We vertellen je alles over de telefoon.

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Fairphone 6 Plus officieel aangekondigd

Het Nederlandse smartphonemerk Fairphone introduceert een nieuw toestel. De Fairphone 6 Plus (of Fairphone Gen 6+) is een verbeterde versie van de Fairphone 6 die ruim een jaar geleden is uitgebracht. De telefoon heeft een adviesprijs van 649 euro en is daarmee 50 euro duurder dan zijn voorganger.

De Fairphone 6 Plus heeft veel weg van de vorige Fairphone, maar is wel iets krachtiger. Dat komt door de snellere Snapdragon 7s Gen 4-chip, terwijl er ook meer werkgeheugen aanwezig is. De processor kennen we van onder andere de Nothing Phone (4a). Onder de motorkap zit 12GB RAM, terwijl de vorige Fairphone het met 8GB moest doen.

Dat zorgt er volgens de fabrikant voor dat de smartphone apps sneller opstart en multitasken vloeiender gaat. Door de extra hoeveelheid werkgeheugen is de Fairphone 6 Plus bovendien toekomstbestendiger. De Fairphone 6 Plus is verder in een nieuwe kleur (blauw/paars) verkrijgbaar, ook kun je kiezen voor zwart of groen.

Fairphone heeft de Moments-functie, die je activeert met de knalgele knop aan de zijkant, verbeterd. Zo zijn er meer aanpassingsmogelijkheden. Zet je Moments aan, dan wordt de telefoon ‘dommer’ en heb je toegang tot slechts een aantal apps. Hierdoor word je minder snel afgeleid door het toestel. Fairphone lanceert ook een eigen galerij-app met de Gen 6 Plus.

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Net als de Fairphone 6 is de Plus repareerbaar en kun je tot twaalf onderdelen zelf vervangen. Denk aan de batterij, het scherm, de cameralenzen, speaker en de oplaadpoort. Ook is het mogelijk om accessoires op de achterkant bevestigen, zoals een kaarthouder of een vingerlus. Deze accessoires zijn los aan te schaffen en kosten zo’n 30 euro.

De Fairphone 6 Plus draait uit de doos op Android 16 (en nog niet het nieuwe Android 17) en wordt tot 2033 van software-updates voorzien. Het merk belooft minstens zes grote Android-versie-upgrades uit te brengen en komt ook regelmatig met beveiligingspatches. Daarnaast kun je rekenen op vijf jaar fabrieksgarantie.

Kijken we naar de specificaties, dan is de Fairphone 6 Plus vrijwel identiek aan zijn voorganger. Het scherm is 6,31 inch groot en heeft een ververssnelheid van 120Hz. Ook is er ltpo-technologie aanwezig, waardoor de ververssnelheid helemaal naar 1Hz kan worden teruggeschroefd om stroom te besparen.

De accu heeft een capaciteit van 4415 mAh en kan snelladen met maximaal 30 watt. Hierdoor staat het accupercentage na 25 minuten weer op 50 procent, mits je de juiste lader gebruikt. Foto’s maakt de Fairphone 6 Plus met de 50 megapixel-hoofdcamera, 13 megapixel-groothoeklens en 32 megapixel-selfiecamera.

De Fairphone 6 Plus heeft een adviesprijs van 649 euro en is verkrijgbaar bij Fairphone zelf en ‘geselecteerde Europese winkels en mobiele providers’. In het vierde kwartaal van dit jaar komt Fairphone met nieuwe oordopjes: de Fairbuds 2.

We publiceren binnenkort een beknopte review van de Fairphone (Gen 6 Plus) op Android Planet. Houd de website dus in de gaten! Wil je weten wat we van de Fairphone 6 van vorig jaar vonden? De recensie check je via de link hieronder.