‘Fairphone 6 krijgt kleiner scherm en een lagere prijs’

Veel specificaties van de Fairphone 6 liggen op straat. Het duurzame toestel zou opvallend genoeg een kleiner scherm krijgen dan zijn voorganger. Verder is hij mogelijk 150 euro goedkoper dan de Fairphone 5 twee jaar geleden.

‘Specificaties Fairphone 6 gelekt’

Volgens geruchten presenteert het Nederlandse bedrijf Fairphone op 25 juni zijn nieuwste, met eerlijke materialen geproduceerde toestel. We lazen eerder al dat deze Fairphone 6 een modulaire achterkant krijgt en nu zijn ook de belangrijkste specificaties gelekt.

Render van de Fairphone 6

Volgens de Duitse website WinFuture beschikt de Fairphone 6 over een 6,31 inch oled-scherm. Dat is kleiner dan de Fairphone 5, die een 6,46 inch-display heeft. Het zou gaan om een modern ltpo-paneel, dat de verversingssnelheid automatisch aanpast tussen 1 en 120Hz. Zijn voorganger bleef nog steken op 90Hz. Scrollen op de Fairphone 6 moet dus soepeler aanvoelen.

Onder de motorkap zou de fabrikant kiezen voor een Snapdragon 7s Gen 3. Dat is een midrange chip die prima prestaties levert, maar minder geschikt is voor zware games. Dat kunnen we geen verrassing noemen, want Fairphones beschikken nooit over de snelste hardware. Er is 8GB werkgeheugen aanwezig en 256GB opslag. Die kun je nog uitbreiden met een micro-sd-kaartje van maximaal 2 terabyte.

Grotere accu, nieuwe camera

Eén van de belangrijkste eigenschappen van een Fairphone is dat je veel onderdelen zelf kunt vervangen. Dat geldt natuurlijk ook voor de accu van de Fairphone 6, die een capaciteit van 4415 mAh zou krijgen. Dat is iets meer dan de Fairphone 5, die een batterij van 4200 mAh heeft. De oplaadsnelheid ligt op een bescheiden 33 watt.

Er is verder een nieuwe 50 megapixel-hoofdcamera aanwezig, die meer licht moet opvangen dan voorheen. Daar zijn we blij mee, want zoals je in onze review van de Fairphone 5 kunt lezen, schiet dat toestel geen geweldige foto’s. Ook vind je op de achterzijde een 13 megapixel-groothoeklens voor wijdere plaatjes. Selfies hebben een resolutie van 32 megapixel.

WinFuture bevestigt ook wat we al eerder lazen: de Fairphone 6 krijgt een adviesprijs van 549 euro. Dat is goed nieuws, want de Fairphone 5 ging twee jaar geleden nog voor 699 euro over de toonbank.

