Dit merk verkoopt ruim dubbel zoveel smartphones in Nederland

Fairphone laat de laatste tijd mooie resultaten zien. Zo was er in Nederland sprake van een recordverkoop van toestellen in het laatste kwartaal van 2025. Ook over de grens gaat het goed. Hoe komt dat?

Fairphone in de lift

In het vierde kwartaal van 2025 zag de Nederlandse maker van duurzame smartphones de verkoop van zijn toestellen in eigen land meer dan verdubbelen (+126 procent) ten opzichte van datzelfde kwartaal een jaar eerder. Welke redenen zijn aan te wijzen voor dat succes?

Ten eerste is de Fairphone (Gen. 6) populair. Deze telefoon kwam in juni 2025 uit met de beste specificaties tot nu toe én een lager prijskaartje dan de generatie daarvoor. Leuk feitje: de Radboud Universiteit kondigde onlangs aan dat zij hun medewerkers vanaf nu standaard een Fairphone als bedrijfstelefoon aanbieden. Ook andere instellingen kiezen steeds vaker voor het groene merk vanwege duurzaamheid.

Een tweede reden is dat techproducten steeds vaker te maken hebben met stijgende prijzen. Hierdoor kiezen steeds meer consumenten voor producten die langer meegaan en goed repareerbaar zijn, dé grote troef van het merk. Verder zijn de toestellen van Fairphone goed betaalbaar vergeleken met de vlaggenschepen van veel andere merken. Toegegeven, je kunt een Samsung S25 bijvoorbeeld niet vergelijken met de Fairphone 6 op het gebied van specificaties, maar het overduidelijke prijsverschil is zeker een voordeel van Fairphone.

Ook over de grens doet Fairphone het uitstekend. Zeker als je Q3 van vorig jaar en van 2024 met elkaar vergelijkt. Kijkend naar die twee periodes is de wereldwijde verkoop van smartphones met 61 procent gestegen. Ook werden er 95 procent meer accessoires verkocht. De grootste omzetstijging was niet verrassend in thuisland Nederland, overigens gevolgd door Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Dat lijkt nog lang niet het einde van de groei en expansie van Fairphone te zijn, want Fairphone heeft eind november de stap gezet naar de Amerikaanse markt.

Fairphone steekt zelfs oceaan over

Niet met smartphones, maar met de Fairbuds XL-koptelefoon. Die is voor Amerikanen nu ook via de online retailer Amazon verkrijgbaar. De uitbreiding van het merk over de oceaan is geen toeval. Duurzaamheid in het algemeen wordt steeds belangrijker, niet alleen in Europa, maar ook in de Verenigde Staten.

In het bijzonder gaat het om ‘het recht op reparatie’. Dat is een EU-richtlijn die reparatie van defecte elektronica en huishoudelijke apparaten makkelijker en aantrekkelijker maakt. Deze wetgeving wordt naar verwachting halverwege dit jaar geïmplementeerd in nationale wetgeving, maar ook buiten Nederland is dit een belangrijk thema.

Precieze cijfers onbekend

Zoals je wellicht is opgevallen, hebben we louter percentages gedeeld. Dat komt omdat Fairphone geen concrete financiële cijfers heeft gepubliceerd. Normaliter presenteert het bedrijf zijn jaarcijfers in december, maar die van vorig jaar zijn om onbekende redenen nog niet gedeeld.

Hoe dan ook, de huidige strategie van Fairphone lijkt te werken. Inmiddels zit het bedrijf op bijna 500 miljoen totale verkopen en op bijna één miljoen verkochte toestellen sinds hun oprichting in 2013. Dat is best iets om trots op te zijn.

Heb jij momenteel een Fairphone of ooit gehad? Deel jouw ervaringen met ons in de reacties