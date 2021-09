‘Fairphone komt met duurzame draadloze oordopjes op de markt’

Het Nederlandse Fairphone komt mogelijk niet alleen met een nieuwe 5G-smartphone op de de markt, maar ook met de eerste echt duurzame draadloze oordopjes.

Fairphone draadloze oordopjes

De smartphones van Fairphone zijn gemaakt met ethisch verworven materialen en zijn modulair opgebouwd, zodat ze makkelijk te repareren zijn. Hiermee wil het bedrijf een duurzaam alternatief aanbieden. Niet onbelangrijk, aangezien smartphones het milieu flink belasten.

Nu lijkt het bedrijf dezelfde filosofie op draadloze oordopjes te willen toepassen. Volgens WinFuture werkt Fairphone niet enkel aan een nieuwe smartphone met 5G-ondersteuning, maar ook draadloze in-ear-oordopjes. Ook deze zijn ethisch geproduceerd en mogelijk modulair opgebouwd.

Er is nog geen informatie beschikbaar over het ontwerp van de oordopjes, maar de kans is groot dat repareerbaarheid hoog in het vaandel staat. Wellicht doordat de batterijen in de dopjes te vervangen zijn. Producenten van andere oordopjes krijgen steeds meer kritiek dat hun dopjes slecht te repareren zijn en daarom al snel op de schroothoop terecht komen.

Volgens WinFuture worden de Fairphone True Wireless Earbuds tegelijkertijd met de Fairphone 4 onthuld en kosten ze mogelijk 99,95 euro.

Fairphone 4

Er zijn al veel geruchten over de Fairphone 4 met 5G-ondersteuning. Zo zijn er afbeeldingen vol informatie gelekt, waaruit blijkt dat het toestel een 6,3 inch-scherm heeft met een druppelinkeping voor de selfiecamera. Het toestel moet 6GB werkgeheugen krijgen en een 48 megapixel-camera.

Fairphone houdt op 30 september een evenement waar het bedrijf de Fairphone 4 officieel uit de doeken doet. Wellicht zijn de draadloze oordopjes er dan als verrassing bij. Als dat het geval is, lees je dat uiteraard hier op Android Planet.

