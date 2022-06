Fairphone Easy laat je een duurzame smartphone lenen: een goede deal of niet?

Het duurzame smartphonemerk Fairphone heeft iets nieuws bedacht om mensen langer met hun smartphone te laten doen: een abonnement op een toestel in de vorm van Fairphone Easy. Maar is dat wel een goede deal?

Fairphone Easy: goede deal of niet?

Als je denkt aan duurzaamheid en smartphones, dan kom je al snel bij het merk Fairphone uit. Fairphone maakt Android-toestellen met ethisch verworven of gerecyclede materialen. De toestellen zijn tevens modulair opgebouwd, wat betekent dat je makkelijk onderdelen kunt repareren of vervangen.

Het nieuwste toestel van het bedrijf is de Fairphone 4. In onze positieve Fairphone 4 review lees je onder andere dat Fairphone hoopt dat je het toestel vijf jaar gebruikt, omdat je ook zolang garantie krijgt.

Helemaal nieuw is Fairphone Easy. Daarmee neem je een abonnement op een Fairphone 4. Dat betekent dat je een maandelijks bedrag betaalt om het toestel te gebruiken. Je leent de smartphone dus eigenlijk.

Wat krijg je met Fairphone Easy?

Het idee is dat je een tijdsperiode kiest waar jij je comfortabel bij voelt. Vervolgens krijg je de Fairphone thuisgestuurd in bruikleen, inclusief een beschermhoesje waar je zelf de kleur van kiest en een screenprotector.

Gaat je toestel stuk, dan belooft Fairphone je binnen 48 uur een vervangend toestel te leveren terwijl jouw smartphone zonder extra kosten gerepareerd wordt. De hoop van Fairphone is dat toestellen op deze manier daadwerkelijk vijf jaar meegaan.

Wat kost Fairphone Easy?

Als je een abonnement op Fairphone Easy afsluit betaal je eenmalig 90 euro borg. Daarnaast betaal je een maandelijks bedrag. Het goedkoopste Fairphone Easy-abonnement is 21 euro per maand, maar dan teken je wel voor een abonnementsduur van 60 maanden. Hoe korter je abonnementsduur, des te hoger het maandbedrag. We zetten alles even op een rijtje:

21 euro per maand voor 60 maanden (5 jaar)

24 euro per maand voor 36 maanden (3 jaar)

29 euro per maand voor 12 maanden (1 jaar)

34 euro per maand voor 3 maanden

Om het concreet te maken, betaal je voor drie maanden in totaal 102 euro. Voor twaalf maanden betaal je 348 euro. Kies je voor 36 maanden, dan betaal je in totaal 864 euro. Neem je een sprong in het diepe en ga je direct voor 60 maanden, dan heb je aan het eind van die periode 1260 euro betaald.

Is dat een goede deal?

Een Fairphone 4 met 256GB opslagruimte en 8GB werkgeheugen, zoals je bij Fairphone Easy krijgt, kost los 649 euro. Een hoesje kost 39,95 euro en een screenprotector 29,95 euro. Zou je dus hetzelfde pakket willen kopen dat je met Fairphone Easy krijgt, dan ben je 718,90 euro kwijt.

Fairphone Easy is dus een interessante optie als je niet direct een groot bedrag wil neerleggen, maar wel nu een nieuw toestel wil.

Dat jij je niet zorgen hoeft te maken over reparaties is ook een prettig idee, maar toch is dat bij Fairphone niet heel relevant. Zeker omdat vijf jaar garantie hebt en je gewoon losse onderdelen in de webwinkel van Fairphone kunt kopen om het toestel zelf te repareren.

Een groot nadeel van Fairphone Easy is dat je uiteindelijk het toestel niet bezit. Dan heb je honderden euro betaald voor het gebruiken van de smartphone, maar dien je het toestel daarna weer in te leveren. Je kunt het niet verkopen of voor iets anders gebruiken. Fairphone stuurt toestellen die weer worden ingeleverd naar anderen, of gebruikt de losse onderdelen. Dat is super duurzaam, maar niet voor jouw portemonnee.

Ook weet je niet welke ontwikkelingen er in de komende vijf jaar plaatsvinden. Wat dacht je van een Fairphone 5 over een jaar of twee? Dan zit jij nog vast aan je Fairphone 4.

Gemakkelijk duurzaam

Fairphone lijkt zich vooral te willen richten op hen die gemak willen. Mensen die een duurzaam alternatief voor smartphones zoeken, niet zelf met een schroevendraaiertje aan de weer willen en niet direct een hoog bedrag willen neerleggen.

Fairphone Easy lijkt verder vooral op de korte termijn een interessante optie, als je de komende maanden een toestel nodig hebt ter overbrugging. Voor de lange termijn is het slim om even goed de totaalbedragen te vergelijken voordat je besluit.

