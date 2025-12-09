Fairphone lanceert tweede generatie Fairbuds XL: betere audio, zelfde repareerbaarheid

Het lijkt dezelfde koptelefoon, maar met beter geluid en beter comfort. Dat belooft Fairphone met de tweede generatie Fairbuds XL die het vandaag aankondigt.

Fairphone Fairbuds XL (2025) officieel

Het Nederlandse Fairphone lanceert vandaag een nieuwe koptelefoon: de Fairbuds XL (2025). Het is de tweede generatie van de originele Fairbuds XL uit 2023. De nieuwe koptelefoon heeft hetzelfde repareerbare ontwerp, maar beschikt over nieuwe drivers voor beter geluid, andere kleuren en andere materialen voor de oorkussens en hoofdband.

Die nieuwe drivers zijn volgens Fairphone flink verbeterd. Ze beschikken over sterkere magneten, die betere bas produceren. Daarnaast kunnen ze midden en hoge tonen accurater afspelen. Het resultaat hiervan is een verdeeld audioprofiel, dat muziek meer afspeelt zoals het origineel gemixt is.

Verder is de koptelefoon er in twee nieuwe kleuren: zwart en groen. Die kleuren vind je ook op de nieuwe oor- en hoofdkussens. Deze zijn nu van stof, in plaats van nepleer. Dat moet volgens de fabrikant zorgen voor beter draagcomfort. Het verdere ontwerp van de headset blijft hetzelfde, met knoppen en een joystick aan de zijkant om media te bedienen.

Samen met de nieuwe headset, lanceert Fairphone ook een nieuwe Fairbuds-app. Hierin vind je extra geluidsinstellingen, om meer uit de headset te halen. Andere belangrijke eigenschappen van de eerste generatie die ook op de nieuwe headset zitten zijn een batterijduur tot 30 uur, een makkelijk vervangbare batterij en spatwaterdichtheid.

Omdat de nieuwe headset in de basis hetzelfde is als het 2023-model, werken de nieuwe onderdelen van de Fairbuds XL (2025) ook op de eerste koptelefoon. Wie die al in huis heeft, kan de nieuwe drivers of oorkussens kopen en deze zelf installeren op de oude headset.

De adviesprijs van de Fairbuds XL blijf hetzelfde als in 2023: 249 euro. Prijzen voor de vervangende onderdelen variëren van één tot zes tientjes. Voor de twee nieuwe drivers ben je 62 euro (linker kant) en 40 euro (rechter kant) kwijt.

Lees de Fairbuds XL (2025) review op Android Planet

Vanavond verschijnt onze uitgebreide review van de Fairbuds XL op Android Planet. We hebben de headset al meerdere weken kunnen testen en delen onze ervaringen. Daarnaast laten we je weten voor wie deze headset een goede koop is, of niet.

