Vanuit Nederland zet Fairphone zich in voor een duurzaam alternatief voor de smartphone. Dat gebeurt met ethisch gewonnen materialen en het bekende modulaire design. Maar zo begon Fairphone niet.

Duurzaam uit Nederland: de geschiedenis van Fairphone

Een eerlijker en meer duurzame elektrische industrie, dat is wat Fairphone wil. In Amsterdam begon Fairphone als een bewustwordingscampagne, maar inmiddels is het de meest opvallende speler op de markt als het gaat om duurzame smartphones.

Wat maken de smartphones van Fairphone anders?

De smartphones van Fairphone zijn op twee belangrijke manieren anders dan de concurrentie op de markt. Allereerst zijn de materialen, zoals goud, koper en lithium, ethisch verworven of gerecycled.

In ons artikel kun je lezen wat de voetafdruk van smartphones op het milieu is. Het meest belastende onderdeel bij het maken van smartphones is het mijnen van onvervangbare grondstoffen. Vaak met behulp van giftige bijproducten die in de grond en het water terecht komen.

Daarnaast zijn de smartphones van Fairphone modulair opgebouwd. Dat betekent dat losse onderdelen makkelijk te repareren zijn en je deze vaak ook kunt upgraden. Zo kun je een betere camera kopen zonder een heel nieuw toestel te hoeven aanschaffen.

De Fairphone 2.

Zo begon Fairphone

Fairphone begon in 2010 als een bewustwordingscampagne over conflictmaterialen. Het mijnen van materialen en de handel daarin draagt volgens Fairphone te vaak bij aan de schending van mensenrechten. Bijvoorbeeld doordat rebellengroepen hiermee worden gefinancierd.

In 2013 werd Fairphone een onafhankelijk bedrijf en werd ook de eerste smartphone op de markt gezet. De Fairphone 1 werd werkelijkheid door een succesvolle crowdfundingactie. Dit toestle was nog niet modulair, maar de focus lag puur op het ethisch verwerven van materialen.

Het modulaire karakter begon met de Fairphone 2, een smartphone met losse onderdelen die het bedrijf compleet wist uit te verkopen. Er zijn 125.000 stuks verkocht.

Fairphone 3 en 3+

Toch was de Fairphone 2 niet moeders mooiste. Ook qua specs liep het toestel achter vergeleken met de rest van de markt. Met de Fairphone 3 kwam alles pas bij elkaar: ethisch verworven materialen, een modulair toestel, een prima design en moderne specs. Alhoewel je wel wat meer moet betalen voor dezelfde specs vergeleken met andere fabrikanten.

De Fairphone 3 werd in 2019 geïntroduceerd en is nog steeds te koop bij Fairphone, omdat het toestel door het modulaire karakter losse upgrades kan krijgen. Het toestel is helaas niet zo sexy als de nieuwste vlaggenschepen van andere fabrikanten. Met name de balken onder- en bovenin vallen tegenwoordig op.

Ook kun je nu de Fairphone 3 Plus kopen. Dit toestel is nog iets duurzamer, omdat de achterkant voor 40 procent uit gerecycled plastic is gemaakt. Ook zitten er standaard betere camera’s in. Deze cameramodules zijn natuurlijk ook gewoon in de Fairphone 3 te stoppen.

Alle leveranciers publiekelijk

Een bedrijf zoals Fairphone kan wel van alles beweren, maar je moet het ook kunnen controleren. Daarom plaatst Fairphone op zijn website voor elke smartphone een lijst met leveranciers waar alle grondstoffen en onderdelen vandaan. Je kunt contact opnemen met Fairphone als je het niet eens bent met een specifieke leverancier.

De nieuwste plannen van het bedrijf zijn om e-waste wereldwijd te verminderen. Smartphones belanden nog te vaak op schroothopen, terwijl ze goed hergebruikt kunnen worden. Als toestel of door de materialen te recyclen.

De Fairphone 3 Plus.

De toekomst is duurzaam

Smartphonemakers beginnen zich de afgelopen jaren steeds meer bewust te worden van hun impact op het milieu en hun rol in de klimaatverandering. De nieuwste stap is het weglaten van de adapter bij nieuwe toestellen, zodat deze accessoires niet bij het afval belanden en de doosjes voor nieuwe smartphones kleiner gemaakt kunnen worden.

Fairphone was daar al eerder mee en loopt ook op andere vlakken voor, door na te denken over waar materialen vandaan komen en hoe verantwoord het is om consumenten telkens een compleet nieuw toestel te laten kopen. De toekomst moet duurzamer en Fairphone is daarmee een voorbeeld voor de rest van de smartphone-industrie.

Meer duurzaamheid

