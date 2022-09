House of the Dragon versus The Rings of Power: nog 6 fantasyseries die je tijd waard zijn

Heb je naast House of the Dragon en The Rings of Power de smaak te pakken qua fantasyseries? Dan heb je zeker wat aan deze tips.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Fantasyseries: als je meer wil naast House of the Dragon en The Rings of Power

De verschillende streamingdiensten strijden tegen elkaar om jouw aandacht en dat doen ze met enorme budgetten. HBO Max probeert het met een prequel op het ongekend populaire Game of Thrones. Het maken van het eerste seizoen van deze House of the Dragon kostte rond de 200 miljoen dollar.

Amazon gaat daar nog iets overheen, want zijn nieuwe serie The Lord of the Rings: The Rings of Power (ook een prequel) kost maar liefst 60 miljoen dollar per aflevering.

Naast dat beide series veel kosten en beide prequels zijn, hebben ze nog iets gemeen: het zijn fantasyseries! Dat is nog een relatief klein genre op de streamingdiensten, maar blijkbaar is er toch veel interesse.

Heb je daarom naast House of the Dragon en The Rings of Power nog meer trek in draken, elven, helden, magie en avontuur? Check dan vooral de volgende titels.

The Witcher (Netflix)

The Witcher is een bekende naam voor velen. Mogelijk door de populaire games, die gebaseerd zijn op een reeks populaire Poolse boeken. Deze boeken vertellen over Geralt of Rivia, een monsterjager met bijzondere krachten.

De Netflix-verfilming van The Witcher biedt een duistere fantasyserie met een hoop enge monsters. De show wordt voornamelijk gedragen door de charmante Henry Cavill in de hoofdrol, maar door het rijke bronmateriaal is ook de wereld een boeiende plek om afleveringen lang in te leven. Vol interessante locaties, personages en politieke intrige.

Game of Thrones (HBO Max)

Natuurlijk moet Game of Thrones op deze lijst. Er is nooit een fantasyserie zo populair geweest als deze. Game of Thrones is de reden waarom streamingdiensten nu zoveel geld in fantasyseries stoppen.

Hoewel het laatste seizoen bij velen een zure smaak heeft achtergelaten, is dit toch een bijzondere serie die zeer de moeite waard is als je nu geniet van House of the Dragon. Neem een kijkje in de toekomst, waarin nog steeds gestreden wordt om de Iron Throne in een rijke fantasywereld.

The Sandman (Netflix)

The Sandman is anders dan de overige series in deze lijst, maar hoort hier zeker thuis. Neil Gaiman schreef de geliefde stripreeks The Sandman die nu door Netflix is verfilmd.

Deze serie vertelt over de koning van de dromen die honderd jaar lang gevangen wordt genomen. Zodra hij vrijkomt blijkt er veel mis te zijn in zijn koninkrijk en onze wereld. De serie bevat personages zoals Death, Despair en Desire, die elk een eigen rol hebben op aarde.

Shadow and Bone (Netflix)

Gebaseerd op boeken van schrijver Eric Heisserer, vertelt Shadow and Bone over een wereld die honderden jaren geleden gespleten is door een schaduwmuur vol enge monsters. In deze wereld bestaan mensen met speciale krachten, Grishna genoemd.

Hoofdpersonage Alina Starkov is zo’n Grishna, maar dat wist ze helemaal niet. Haar kracht blijkt zo bijzonder, dat ze op bezoek moet bij de koning. Want misschien kan ze de schaduwmuur vernietigen en weer vrede brengen.

The Wheel of Time (Amazon Prime Video)

Heb je nu een abonnement op Prime Video voor The Rings of Power? Dan kun je ook kijken naar The Wheel of Time, tevens gebaseerd op een reeks populaire boeken. De serie volgt Moiraine, een vrouw met magische krachten die op zoek gaat naar een mogelijke reïncarnatie van de Dragon: iemand die de wereld zal breken of juist zal redden van het ultieme kwaad.

His Dark Materials (HBO Max)

En heb je nu HBO Max voor House of the Dragon, dan kun je terecht bij His Dark Materials. Je verwacht het al: ook deze serie is gebaseerd op populaire boeken. Ditmaal gaat het over een wereld waarin iedereen een diercompaan heeft. Daar volg je de jonge Lyra, die niet alleen in deze wereld de held uithangt maar ook in andere werelden terecht komt. Onder andere die van ons.

Meer kijktips

Wekelijks geven we je vijf kijktips van de verschillende streamingdiensten. De nieuwste edities vind je hieronder.