Fast Pair komt naar je smartwatch: alles wat je moet weten

Google heeft Fast Pair-ondersteuning toegevoegd aan Wear OS. Met Fast Pair koppel je je bluetooth headset of oordopjes snel en gemakkelijk met je Android- of Google-apparaat.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google kondigde eerder dit jaar aan Fast Pair-ondersteuning toe te voegen aan Chromebooks, Android TV’s en smart home-apparaten. Nu komen daar dus smartwatches bij. De functie werd door 9to5Google ontdekt in Googles systeemupdates van juni 2022. In de kleine lettertjes stond vermeld dat ‘eerder gekoppelde hoofdtelefoons worden herkend en verbonden aan wearables.’

Zodra jij Googles laatste Google Play Services-update hebt geïnstalleerd (versie 22,24) dan heb ga je het verschil kunnen merken. Je hoofdtelefoon of draadloze oortjes verbinden dan in no-time met je smartwatch en wisselen gemakkelijk van bijvoorbeeld je smartwatch naar je Chromebook.

Wear OS (3)

Het is niet bekend of de Fast Pair-ondersteuning op alle Wear OS-versies beschikbaar wordt. De kans is erg groot dat alleen de nieuwere smartwatches met Wear OS 3 de functie krijgen. In dat geval verwachten we dat Fast Pair binnenkort op de Samsung Galaxy Watch 4 beschikbaar komt. Samsung heeft een een soortgelijke bluetooth-feature, maar dat werkt alleen op de Galaxy-apparaten van de fabrikant zelf.

Pixel Watch Launch

Het is niet onbegrijpelijk dat Google deze functie nu toevoegt aan Wear OS. Binnenkort komt namelijk de eerste eigen smartwatch van de zoekgigant uit: de Pixel Watch. Vooral de snelle samenwerking tussen de aankomende Pixel Watch en Pixel Buds Pro lijkt voor Google de reden om Fast Pair te introduceren.

De Pixel Watch is eerder dit jaar aangekondigd op Googles jaarlijkse bijeenkomst voor ontwikkelaars (I/O 2022) en is Googles eerste slimme horloge. Hij heeft een minimalistisch design met een rond scherm dat naar de randen afloopt. De smartwatch komt later dit jaar uit.

Wil je niks missen van het laatste Android-nieuws? Houd dan onze website in de gaten, download de Android Planet-app en abonneer je op onze nieuwsbrief.

Bekijk hier het laatste Wear OS-nieuws