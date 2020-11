Ben je (on)bewust de openbare weg aan het filmen met je slimme deurbel? Pas op, want hier zitten veel haken en ogen aan. Android Planet zet ze op een rij. Met deze tips voorkom je klachten van buren of zelfs een boete.

Filmen openbare weg niet zomaar toegestaan

Uit onderzoek van Multiscope blijkt dat inmiddels een half miljoen Nederlandse huishoudens een slimme deurbel heeft hangen. De (video)deurbel wint aan populariteit, met name omdat je overal ter wereld kan zien wie er aanbelt én omdat de bel kan dienen als beveiligingscamera. Zo houd je een oogje in het zeil en kun je instellen dat je een melding op je smartphone krijgt als er iemand in je tuin loopt.

Pas wel op, want je slimme deurbel mag niet zomaar de openbare weg filmen. Iedereen heeft namelijk het wettelijke recht om onbespied op straat te lopen, fietsen of langs te rijden. Als jouw bel de weg in de gaten houdt, maak je inbreuk op andermans privacy en kunnen voorbijgangers en buren een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze toezichthouder gaat over privacyvraagstukken en kan jou een berisping of zelfs een boete geven.

Dat laatste gebeurt meestal niet direct, maar kan wel voorkomen als je na een berisping geen actie onderneemt. Wil je hier meer over weten? Op de website van de AP lees je meer informatie.

Slimme deurbel verantwoord gebruiken: zo doe je dat

Voorkom klachten of zelfs een boete door je slimme deurbel op de juiste manier te gebruiken. De eerste stap is mensen informeren dat je een deurbel met camerafunctie gebruikt. De AP benadrukt dat bezoekers, zoals de pakketbezorger, collectanten en vrienden en familie, op de hoogte moeten zijn dat ze mogelijk gefilmd (met of zonder geluid) worden.

Om die reden komen de meeste slimme deurbellen met een sticker die je bijvoorbeeld op je raam kunt plakken. Kun of wil je die sticker niet gebruiken, dan zijn er andere methodes om bezoekers te informeren. Fabrikanten als Ring verkopen bijvoorbeeld een waarschuwingsbordje dat je in je tuin of een bloempot kan zetten. Zelf iets in elkaar zetten is natuurlijk ook een mogelijkheid.

Mensen op de hoogte brengen van je slimme deurbel is niet genoeg. Zoals eerder gezegd mag je niet de openbare weg in beeld brengen, tenzij je een hele goede reden hebt. Die redenen zijn echter schaars. Onderzoek daarom of het mogelijk is om de deurbel op zo’n manier op te hangen dat hij zo min mogelijk van de openbare weg filmt.

Bijvoorbeeld door een meegeleverde of los verkrijgbare wandhouder te gebruiken, zodat je de deurbel schuiner naar beneden kunt ophangen. Zo pas je de kijkhoek van de camera aan en filmt hij minder vooruit. Let hierbij wel op dat je de bel niet té schuin plaatst, want anders zie je niet meer goed wie voor je deur staat.

Bepaal zelf wat de bel (niet) filmt

Ontkom je er niet aan om een deel van de openbare weg te filmen, bijvoorbeeld omdat je voordeur dicht bij de straat zit? Controleer dan of de slimme deurbel die je hebt (of wil kopen) geschikt is voor zogenaamde bewegings- of activiteitszones.

Als de app van de deurbel deze feature ondersteunt, kun je na de montage van de bel instellen welke delen van de camera genegeerd moeten worden. Een voorbeeld: de bel brengt een deel van de stoep voor je huis in beeld, terwijl je uit privacyoverwegingen niet wil dat hij daar opnames van maakt. In de app van je bel stel je in dat die zone genegeerd moet worden, zodat de bel als het ware alleen jouw tuin ziet. Loopt er iemand langs, dan krijg je hier geen melding van en wordt er geen videofragment opgenomen. Vind jij – of je buren – dit niet genoeg?

Deurbel of aparte beveiligingscamera?

Bij de meeste slimme deurbellen kun je instellen dat de camera alleen een filmpje opneemt als er iemand aanbelt. Dat is privacyvriendelijker voor buren en voorbijgangers, al functioneert de bel op deze manier dus nauwelijks meer als beveiligingscamera. Dat is een aandachtspunt.

Als je veel waarde hecht aan de beveiligingsfunctie, kun je ook overwegen een aparte beveiligingscamera aan te schaffen. Omdat je die niet op de plek van een deurbel hoeft te monteren, ben je flexibeler in waar je ‘m wil ophangen of neerzetten. Je kan daarom ook beter rekening houden met de kijkhoek: wat wil je filmen en hoe breng je de openbare weg niet of zo min mogelijk in beeld? Goed om te weten: veel beveiligingscamera’s zijn ook geschikt voor bewegings- of activiteitszones.

Slimme camera privacy: hier moet je op letten

Een slimme deurbel biedt veel handige features, maar de AP houdt niet voor niets toezicht op de privacy van buren en voorbijgangers. Video- en audio-opnames zijn privacygevoelig. Het is daarom belangrijk dat de fabrikant van je deurbel hier zorgvuldig mee omgaat.

Om die reden raden we met name deurbellen van bekende merken aan, omdat die hun beveiliging en privacymaatregelen beter op orde hebben dan onbekende merken. Een slimme deurbel van een discounter of Chinese webshop kan heel goed werken, maar het is lastig om te achterhalen of de slimme deurbel of camera ook zorgvuldig met jouw privacy omgaat. Redacteur Erwin waarschuwt hier ook voor in zijn column over een goedkoop smart home.

Hieronder lees je meer over hoe twee grote fabrikanten met je privacy omgaan.

Ring-privacy

Ring is misschien wel de bekendste verkoper van slimme (video)deurbellen in Nederland. De bellen bieden een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Dat Ring privacy serieus neemt, blijkt wel uit de vele privacyopties in de app. Je kan veel zaken naar eigen wens aanpassen en dat is fijn.

Af en toe verschijnen er echter berichten die minder positief zijn. Bitdefender vond in 2019 kwetsbaarheden in Rings systeem, er zijn wel eens klantgegevens gelekt en misschien vind je het niet fijn dat de videodeurbel de videofragmenten opslaat op Amazon-servers.

Google Nest-privacy

Google verkoopt ook een slimme deurbel, de Nest Hello. Die ondersteunt features als gezichtsherkenning, wat handig kan zijn maar ook vragen oproept over de privacy van de Google Nest-bel. Google is immers een advertentiebedrijf. Google bewaart de beelden van de deurbel in de cloud en dat gaat niet altijd goed. Zo zag een Google Nest Hub-gebruiker in mei 2020 plots beelden van andermans Nest Hello op zijn scherm. Helemaal waterdicht is het systeem dus niet, zoals geen enkel digitaal systeem dat is.

Slimme deurbellen getest

