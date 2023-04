Waarom series en films zo slecht te verstaan zijn (en de oplossingen)

Tegenwoordig moet je bijna altijd de ondertiteling inschakelen, want anders zijn series en films niet meer te volgen. Waarom zijn dialogen tijdens het streamen zo slecht verstaanbaar?

Streamingproblemen: waarom zijn dialogen zo slecht verstaanbaar?

Als je veel streamt, loop je tegen verschillende problemen aan die je kijkplezier flink kunnen vergallen. Zo zijn veel moderne series te donker om alles te kunnen zien, maar ook qua audio loopt niet alles op rolletjes. Tegenwoordig moet je standaard de ondertiteling inschakelen, omdat dialogen vaak slecht verstaanbaar zijn.

Zet je het volume omhoog om de gesprekken te volgen, dan klinken explosies en andere geluiden veel te luid. En waarom staat die muziek zo hard terwijl de personages een gesprek hebben? We zetten enkele oorzaken en oplossingen op een rij.

1. Films worden (meestal) gemaakt voor de bioscoop

Veel films worden primair gemaakt om in een bioscoopsetting te kijken en dus ook te luisteren. De audio wordt zo gemixt dat je in de bioscoop de beste ervaring hebt. Daarnaast wordt er een andere versie van de audiomix gemaakt voor als je thuis kijkt, maar thuis streamt iedereen op een andere manier: via de televisie, een soundbar, surroundset, koptelefoon of zelfs gewoon vanaf een smartphone. Daar valt niet tegenop te mixen.

2. Nieuwe technieken zorgen voor slordigheid

Helaas zorgt nieuwe technologie niet altijd voor betere kwaliteit. Dat is bijvoorbeeld duidelijk door de overstap van analoge camera’s naar digitale camera’s, waardoor filmmakers meer vrijheid hebben om bijvoorbeeld extra donker te filmen.

Bij audio is iets vergelijkbaars aan de hand. Vroeger was er gewoonweg minder ruimte om audio op te nemen en moest het direct goed gebeuren. Tegenwoordig kan alles zomaar en worden er talloze geluiden aan de mix toegevoegd. Dat hoeft tevens niet direct perfect, want het kan later wel worden gefixt. In de praktijk zorgt die vrijheid alleen maar voor extreem ingewikkelde audiomixen.

3. Audiokwaliteit gaat achteruit door compressie

Om series en films geschikt te maken voor streamen, moet er eerst flink wat compressie plaatsvinden. Dat betekent dat de filmbestanden kleiner worden gemaakt om de hoeveelheid data te beperken, waardoor ook de kwaliteit achteruit gaat. Dat heeft effect op de audio en hoe goed de dialogen verstaanbaar zijn.

4. Er is geen standaard bij streamingdiensten

Elke streamingdienst heeft daarnaast eigen regels als het gaat om hoe de audio moet klinken. Audio op Netflix klinkt weer anders dan geluid op Disney Plus. Helaas is er geen standaard waar streamingdiensten aan moeten voldoen, zodat je altijd een goed verstaanbare serie of film hebt.

Oplossingen

Helaas is dit een trend waar je niet altijd iets aan kunt doen, maar er zijn wel enkele oplossingen.

1. Duik in de instellingen van je televisie

Veel mensen streamen series en films op hun televisie, zonder gebruik te maken van externe speakers. Televisies worden steeds dunner, waardoor er minder ruimte overblijft voor ingebouwde speakers. Dat betekent dat het geluid van de meeste televisies gewoonweg niet zo goed is – en dat heeft een directe invloed op hoe goed de dialogen te verstaan zijn.

Luister je via je televisie, dan kan het helpen om in de instellingen te duiken. Zorg er in ieder geval voor dat je de bas verlaagt, zodat er een kleinere kans is dat diepe tonen in de muziek de dialogen overstemmen.

2. Een beter audiosysteem

Een beter audiosysteem kan een wereld van verschil maken. Een soundbar is al een goede upgrade voor je televisie, maar het nadeel blijft dan dat al het geluid van één kant komt. Met surround sound, via speakers om je heen geplaatst, worden de verschillende geluiden in een serie of film van elkaar gescheiden. Daardoor versta je de dialogen ook beter.

3. Toch maar de ondertiteling aanzetten

Toch is het meestal gewoon het slimst om de ondertiteling aan te zetten. Ook al is het alleen maar voor de momenten dat je iets niet verstaat, zodat je zeker weet dat je niets mist.

Meer streamingproblemen

