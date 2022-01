Stream nu: De nieuwste Star Wars-serie op Disney Plus is Fett

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 1 (2022): The Book of Boba Fett en Wie is de Mol?.

Filmtips week 1 (2022): The Book of Boba Fett en Wie is de Mol?

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. The Book of Boba Fett (Disney Plus)

In Star Wars-serie The Mandalorian kwamen we erachter dat Boba Fett, de premiejager uit de originele films, nog leeft. Nu heeft hij een eigen serie op Disney Plus. Hierin beleef je zijn verhaal na de gebeurtenissen in Return of the Jedi, maar ook na het tweede seizoen van The Mandalorian. Dat is genieten voor elke Star Wars-fan.

2. Wie is de Mol? 2022 (NPO)

Alle ‘molloten’ weer verzamelen, want het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? is begonnen. In deze show volg je een groep (semi)bekende Nederlanders die opdrachten moeten doen om geld te verdienen. Eén van hen is een mol die probeert de boel te saboteren. Zowel de kandidaten als jij als kijker proberen er achter te komen wie dat is. Met dit jaar het mooie Albanië als toneel.

3. The Lost Daughter (Netflix)

Olivia Colman speelt een vrouw die in haar eentje op vakantie is en probeert te genieten van de Griekse kust. Daar raakt ze geobsedeerd door een jonge moeder (Dakota Johnson) en haar dochter. Door de moeder te observeren, wordt de vrouw herinnerd aan haar jongere jaren toen ze moeite had om zelf een moeder te zijn. Een film die alleen al door de acteerprestaties meer dan de moeite waard is.

4. Dexter New Blood (NPO)

Iedereens favoriete moordenaar Dexter Morgan is terug. De originele serie eindigde in 2013 op een manier dat fans niet kon bekoren. Nu krijgt Dexter een tweede kans. In dit nieuwe seizoen vinden we hem in het kleine stadje Iron Lake. Hij heeft een nieuwe naam, een relatie met de lokale politiechef en hij heeft al jaren niet gemoord. Door omstandigheden kan hij die drang alleen niet lang binnenhouden.

5. Queer Eye seizoen 6 (Netflix)

De Fab 5 is terug met een heel seizoen in Texas. In deze show helpt dit bonte gezelschap in elke aflevering een nieuwe held. Zo’n held is een goed persoon die zichzelf soms iets te veel wegcijfert of gewoonweg niet zo lekker in hun vel zit. De helden krijgen niet alleen een make-over, maar worden ook geholpen meer zelfverzekerd te worden en hun huis krijgt een opknapbeurt.

Trailer van de week: Peacemaker (dit jaar komt HBO Max naar Nederland!)