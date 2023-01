Kijk nu: Kaleidoscope op Netflix stream je in willekeurige volgorde en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 1 (2023): Kaleidoscope, The Bad Batch en meer.

Filmtips week 1 (2023): Kaleidoscope en The Bad Batch

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken (en luisteren). Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Kaleidoscope (Netflix)

Netflix heeft weer wat nieuws bedacht: een serie die je in elke volgorde kunt kijken. Je volgt in Kaleidoscope een overval die vele jaren in de planning staat. In elke willekeurige aflevering krijg je meer te weten over deze planning en de mensen die ermee te maken hebben. Alleen de laatste aflevering staat vast, want in de finale komt alles samen.

2. Star Wars: The Bad Batch seizoen 2 (Disney Plus)

In animatieserie The Bad Batch volg je een groepje Clone Troopers met genetische mutaties. Dit tweede seizoen gaat maanden na de gebeurtenissen in het vorige seizoen verder, waarin het groepje bekende en nieuwe vrienden en vijanden tegenkomt.

3. Copenhagen Cowboy (Netflix)

Als je het niet erg vindt om keertje stijl boven inhoud te plaatsen, dan kun je genieten van Copenhagen Cowboy. De Deense regisseur Nicolas Winding Refn ken je mogelijk van zijn films Drive en Only God Forgives, met beide keren Ryan Gosling als stille actieheld. In Copenhagen Cowboy volg je de jonge vrouw Miu die in de onderwereld van Kopenhagen wraak wil op haar aartsvijand.

4. Ik Vertrek (NLZiet of NPO Start)

Ik Vertrek is terug met een heel nieuw seizoen! De komende weken worden er maar liefst negen nieuwe afleveringen uitgezonden, met Nederlanders die in hun heil in het buitenland gaan zoeken. Met in de eerste aflevering een gezin dat in Frankrijk een B&B start, en in de tweede aflevering twee mannen die in Spanje een nudisten B&B beginnen.

5. The Pale Blue Eye (Netflix)

In de eerste Netflix-film van het jaar speelt Christian Bale een detective in 1830, die een moord probeert op te lossen. Daarvoor trekt hij samen op met de jonge dichter Edgar Allen Poe. Met in de cast onder andere ook Gillian Anderson, Robert Duvall en Toby Jones.

