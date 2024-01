Kijk nu: Wie is de Mol? 2024 op NPO Start en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 1 (2024): Wie is de Mol? 2024 en The Brothers Sun.

Filmtips week 1 (2024): Wie is de Mol? 2024 en The Brothers Sun

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. The Brothers Sun (Netflix)

Netflix begint het jaar direct goed door Michelle Yeoh weer op je televisie te plaatsen. De actrice is te zien in misdaadserie The Brothers Sun, over een criminele familie uit Taipai en een zoon die in Los Angeles woont en van niets weet. Daar komt snel verandering in, als deze twee werelden samenkomen.

2. Wie is de Mol? 2024 (NPO)

Vanaf zaterdag kijk je naar Wie is de Mol? 2024, waarin BN-ers opdrachten uitvoeren om geld te verdienen en daarbij stiekem worden gedwarsboomd door één van hen. Dit jaar is de mol in Mexico en doen onder andere Jeroen Spitzenberger, Tooske Ragas, Kees van der Spek en Justin Mooijer mee. Je kunt zelf ook meespelen als je de WIDM-app downloadt!

3. Fool Me Once (Netflix)

De echtgenoot van Maya is onlangs vermoord, maar niet lang na de begrafenis ziet ze hem in de beelden van haar beveiligingscamera. Het is de start van een spannend mysterie, waarin je als kijker constant aan het twijfelen wordt gebracht: ziet Maya waanbeelden of hebben de mensen om haar heen een groot geheim?

4. James May: Our Man in India (Prime Video)

James May (Top Gear, The Grand Tour) is alweer terug voor het derde seizoen van zijn reisserie, waarin hij elke keer wordt ondergedompeld in de cultuur van een ander land. Na Japan en Italië is het nu tijd voor India.

5. Oudejaarsconference Micha Wertheim (NPO)

Tijdens alle hectiek van de feestdagen heb je mogelijk gemist dat Micha Wertheim de oudejaarsconference deed. Hierin beoogt hij onder andere dat we onze schermpjes eens wat vaker uit moeten zetten, maar dit weekend is een mooi moment om je scherm aan te houden om deze oudejaarsconference terug te kijken.

Trailer van de week: Lift