Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 10 (2021): Coming 2 America en It’s a Sin.

Filmtips week 10 (2021): Coming 2 America en It’s a Sin

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Coming 2 America (Amazon Prime Video)

Het is alweer 33 jaar geleden dat Coming to America uitkwam. In de film reist Akeem, de kroonprins van het fictieve Afrikaanse Zamunda (gespeeld door Eddie Murphy), naar de Verenigde Staten om daar een vrouw te vinden. Nu is er eindelijk een vervolg, exclusief voor Prime Video. De complete cast is terug en opnieuw gaat Akeem naar de Verenigde Staten, maar deze keer om daar zijn zoon te vinden. Deze knul is namelijk de nieuwe troonopvolger. Puur vermaak!

2. It’s a Sin (NPO Plus)

Met deze serie krijg je een bijzonder kijkje naar de aids-epidemie in Londen in de jaren tachtig. In vijf afleveringen volg je een vriendengroep, met in de hoofdrol Richie. Hij wordt gespeeld door Years and Years-zanger Olly Alexander: een jongen die acteur wil worden en in de grote stad met de ene na de andere man in bed belandt. De serie viert de queer cultuur van die tijd, maar is bovenal een heftige show die de realiteit van het virus en de angst die er omheen hing laat zien.

3. Pacific Rim: The Black (Netflix)

Gebaseerd op de Pacific Rim-films, kun je nu kijken naar de animeserie Pacific Rim: The Black. Zowel de films als de serie draaien om een versie van de aarde die wordt aangevallen door enorme monsters, genaamd ‘kaiju’. De mensheid vecht terug met ‘jaeger’: gigantische robots die met twee mensen worden bestuurd. Deze serie volgt een broer en zus die zo’n jaeger besturen, terwijl ze op zoek zijn naar hun missende ouders.

4. Anne+ (Netflix)

De Nederlandse serie Anne+ krijgt later dit jaar een film op Netflix! De serie gaat over Anne, een twintiger die woont en studeert in Amsterdam. Daar volg je haar leven, met een nadruk op de verschillende meisjes waarmee ze een relatie krijgt. Tot de film verschijnt, kun je nu de eerste twee seizoenen van de serie op Netflix kijken.

5. The Flash seizoen 7 (Netflix)

The Flash rent terug op je beeldscherm met het zevende seizoen, met elke week een nieuwe aflevering. Iris zit nog steeds gevangen in de spiegelwereld en Barry is bijna al zijn snelheid kwijt. Kan de kunstmatige speedforce snel genoeg opgezet worden? De eerste afleveringen van het nieuwe seizoen sluiten seizoen 6 nog af, omdat die verhaallijn door corona niet afgerond kon worden. Daarna staat er weer een nieuwe verhaallijn te wachten.

