Kijk nu: Idris Elba is terug als Luther en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 10 (2023): Luther: The Fallen Sun en De Verraders.

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Luther: The Fallen Sun (Netflix)

Idris Elba is terug als Luther, in deze film die de populaire BBC-serie opvolgt. De ex-detective zit in de gevangenis, maar kan een lopende zaak niet uit zijn hoofd halen. Een schurk (Andy Serkis) kan nu namelijk ongestoord verschrikkelijke dingen doen. De film staat nu op Netflix, maar de serie vind je op HBO Max.

2. Perry Mason seizoen 2 (HBO Max)

Nu The Last of Us aan het afronden is en er een nieuw seizoen van Succession op de stoep staat, zou je bijna vergeten dat er nog een nieuwe HBO-serie te zien is. Het tweede seizoen van Perry Mason is namelijk begonnen.

Deze serie gaat over een advocaat in de jaren dertig en heeft een opvallende cast. Naast Matthew Rhys (The Americans) in de hoofdrol, zag je in het eerste seizoen onder andere Tatiana Maslany, John Lithgow en Sean Astin.

3. Bodies, Bodies, Bodies (Netflix)

Bodies, Bodies, Bodies is de eerste Engelstalige film geregisseerd door de Nederlandse Halina Reijn. In de film feest een groep TikTokkende en Instagrammende twintigers er op los, waarna ze een moordspel gaan spelen. Maar dan gaan er echt mensen dood.

4. De Verraders seizoen 3 (Videoland)

In het televisieprogramma De Verraders moet een groep bekende Nederlanders opdrachten doen om geld te verdienen. Enkele van hen zijn verraders die de geldschat uiteindelijk voor zichzelf willen houden.

‘s Nachts ‘vermoorden’ deze verraders één van de andere spelers. Het derde seizoen van De Verraders is begonnen en onder andere via Videoland en NLZiet te kijken.

5. You seizoen 4 deel 2 (Netflix)

Je kunt nu ook naar de tweede helft van het vierde seizoen van hitserie You kijken. Seriemoordenaar Joe weet nu de identiteit van de Eat The Rich-moordenaar, die goede vrienden met hem wil worden. Wat doet hij nu?

Trailer van de week: Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem