Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. Met onze wekelijkse filmtips raden we je naast films ook series, podcasts en meer aan. In onze filmtips van week 10 (2020): Parasite en Altered Carbon.

Filmtips week 10 (2020): Parasite en Altered Carbon

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serie tips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Kijken: Parasite (Play Films)

De film Parasite heeft geschiedenis geschreven. Het is de eerste niet Engels gesproken film die er vandoor is gegaan met de Oscar voor beste film van het jaar. In totaal heeft Parasite vier Oscars gekregen. Waarom? Daar kun je nu zelf achter komen, want de film is beschikbaar via Play Films. Parasite gaat over een arm gezin en een rijk gezin. Langzaam weten de arme mensen binnen te dringen bij de elite.

Parasite check je in de Play Store via deze link. De film kijk je op je Android-toestel met de Google Play Films-app. De film koop je voor 11,99 euro en is op een later moment ook te huur.

2. Kijken: I Am Not Okay With This (Netflix)

Het leven valt niet mee voor Sidney Novak. Sinds haar vader zelfmoord heeft gepleegd, heeft ze moeite om nog plezier in het leven te vinden. Dat resulteert regelmatig in woede-uitbarstingen. Dan blijkt ook nog eens dat ze destructieve superkrachten bezit, die de mensen om haar heen in gevaar brengen. Kan ze die krachten onder controle houden of niet? Het is een leuke nieuwe serie, met afleveringen van twintig minuten. Dus je bent er zo doorheen.

Vind I Am Not Okay With This op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

3. Kijken: Altered Carbon (Netflix)

In de wereld van Altered Carbon kan je bewustzijn in een ander lichaam, of sleeve, worden geplaatst. Doodgaan is dus vooral onhandig in plaats van het einde. Had Takeshi Kovacs in het eerste seizoen nog het lichaam van Joel Kinnaman, mag dit tweede seizoen Anthony Mackie de rol invullen. Kovacs is nog steeds op zoek naar zijn verloren liefde, maar dit seizoen worden ook grotere onderwerpen aangeboord.

Vind Altered Carbon op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

4. Kijken: James Bond (Videoland/Pathé Thuis)

De release van de 25ste Bond-film No Time to Die is uitgesteld door het coronavirus. Om toch aan je trekken te komen, kun je nu alle voorgaande films zien op Videoland (en Pathé Thuis). Dus pak een martini erbij en geniet van de verschillende interpretaties van dit iconische personage.

Vind alle James Bond-films in de app van Videoland. De app vind je via onderstaande link in de Play Store.

5. Luisteren: Reset: Dit is je brein op TikTok (podcast)

We weten allemaal dat TikTok verslavend kan zijn, maar hoe zit het met de makers? Sommigen worden razendsnel internetsterren, maar deze jongeren worden ook weer snel vergeten. Deze aflevering van podcast Reset gaat daarover.

De aflevering luister je onder andere in onze favoriete podcast-app Pocket Casts via deze link. Deze app installeer je via onderstaande link in de Play Store.

