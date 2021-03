Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 11 (2021): Volg je me nog?

Filmtips week 11 (2021): Volg je me nog?

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Land of the Giants: Google (podcast)

In de podcast Land of the Giants van Recode wordt gekeken naar de macht van de grootste techbedrijven in de wereld. Het derde seizoen is nu in volle gang en gaat volledig over Google. In de afleveringen die nu beschikbaar zijn, kun je onder andere luisteren naar het verhaal over de start van het bedrijf, en is er natuurlijk ook een hele aflevering met een focus op Android. Interessante stof voor iedere Android-gebruiker.

2. Volg je me nog? (NPO)

Op NPO kijk je nu naar de 3Doc-documentaire ‘Volg je me nog’? De korte docu volgt een drietal influencers die ouder worden en dan enkele belangrijke vragen moeten beantwoorden. Zoals of ze niet te oud worden voor Instagram, en of ze juist mee moeten met nieuwe apps zoals TikTok. De antwoorden op deze vragen zijn belangrijk, want de volgende generatie jonge influencers staat klaar om volgers en likes te scoren.

3. War of Likes (Amazon Prime Video)

De nieuwe Prime Video-original War of Likes is een Mexicaanse dramatisering van bovenstaande. Kijkers volgen Raquel, die voor haar werk snel 10.000 nieuwe volgers moet scoren. Daarvoor schakelt ze oudklasgenoot en influencer Cecy in. Cecy denkt een oude vriendschap nieuw leven in te blazen, maar dan komt ze er achter dat Raquel enkel haar bekendheid gebruikt. Vervolgens start er een oorlog voor de likes.

4. Yes Day (Netflix)

Als ouders zeg je de hele dag door ‘nee’ tegen je kinderen, om ze te beschermen van alle gevaren. Dan verander je al snel in de boeman, maar het kan anders. Daarom besluit de familie Torres een ‘yes day’ te houden. Op die dag mogen de ouders geen nee zeggen tegen hun kinderen. Houden ze dat een hele dag vol? Yes Day is een vermakelijke film voor het hele gezin. Daarom is er ook een Nederlandse versie.

5. Das Hausboot (Netflix)

Twee Duitse entertainers hebben de oude woonboot van zanger Gunter Gabriel gekocht, om daar een studio van te maken. De woonboot is echter in veel slechtere staat dan de heren hadden gedacht. Daarom moeten ze flink aan de bak in deze vermakelijke documentaireserie.

