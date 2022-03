Kijk nu: De nieuwste Pixar-film Turning Red en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 11 (2022): Turning Red en Yellowjackets.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Filmtips week 11 (2022): Turning Red en Yellowjackets

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Turning Red (Disney Plus)

Heb je ook zo van Soul en Luca genoten? Dan kun je nu in de nieuwste Pixar-film duiken, die direct op Disney Plus staat. In Turning Red maak je kennis met Meilin, een jonge meid die haar leven leidt zoals haar ouders het willen.

Ze haalt goede cijfers op school, maakt thuis schoon en helpt mee met het bedrijf van haar ouders. Totdat ze plots in een enorme rode panda verandert. Dat stond niet in haar agenda!

Disney+ Disney 7,4 (1.610.346 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Star Trek: Picard seizoen 2 (Prime Video)

Jean-Luc Picard is terug voor het tweede seizoen van zijn eigen serie en dat start direct explosief. Alle personages zijn op een andere plek dan aan het eind van het eerste seizoen, maar ze komen weer samen als er een bijzonder bericht in verschillende talen de ruimte in wordt gestuurd: “Help ons, Picard.” Met meer oude gezichten uit het Star Trek-van vroeger, maar ook een heel nieuw mysterie om van te genieten.

Amazon Prime Video Amazon Mobile LLC 7,4 (3.321.139 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Yellowjackets (Ziggo)

Ziggo heeft geen series van HBO meer, dus probeert het bedrijf met andere hitseries op te vallen. Dat lukt goed met de serie Yellowjackets die nu exclusief bij Ziggo te zien is. In Yellowjackets belandt een groep meiden na een vliegtuigcrash op een eiland.

Als kijker volg je niet alleen de gebeurtenissen daar, maar ook 25 jaar later. De vrouwen hebben dan elk hun eigen leven, maar de geheimen over wat er op het eiland is gebeurd komen hoe dan ook weer naar boven.

Ziggo GO Liberty Global 7,4 (58.077 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Upload seizoen 2 (Prime Video)

Wat als je voordat je dood gaat, jezelf kunt laten uploaden? Dan heb je het eeuwige leven, maar helaas wel met de limieten van moderne technologie: zoals in-app aankopen. In Upload volg je Nathan Brown, die geüpload is na een dodelijk auto-ongeluk.

In het eerste seizoen kwam hij er achter dat het misschien toch geen ongeluk was. In dit tweede seizoen natuurlijk weer een hoop twists en grappen, maar ook een bijzondere rol voor mensen die in de toekomst proberen zonder technologie te leven.

Amazon Prime Video Amazon Mobile LLC 7,4 (3.321.139 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. The Adam Project (Netflix)

Ryan Reynolds en regisseur Shawn Levy werkten eerder al samen aan de hilarische film Free Guy. Nu zijn ze terug met een wat serieuzere film: The Adam Project. Reynolds speelt een piloot uit 2050 die door de tijd kan reizen. Hij belandt per ongeluk in 2022, waar hij samen moet werken met zijn 12-jarige zelf en zijn vader die tijdreizen heeft bedacht.

Netflix Netflix, Inc. 8,2 (12.793.933 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: Obi-Wan Kenobi