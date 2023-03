Kijk nu: Het tweede seizoen van Shadow and Bone en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 11 (2023): Shadow and Bone en The Banshees of Inisherin.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Filmtips week 11 (2023): Shadow and Bone en The Banshees of Inisherin

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. The Banshees of Inisherin (Disney Plus)

Op een eiland buiten de Ierse westkust is niet veel te beleven. Het hoogtepunt voor Pádraic (Colin Farrell) is om met zijn goede vriend Colm (Brendan Gleeson) te praten in de pub. Op een dag stelt Colm de vriendschap te willen beëindigen.

Daar laat Pádraid het niet bij zitten, want naast Colm heeft hij alleen zijn zus en een ezel. The Banshees of Inisherin ging dit jaar bijna naar huis met de Oscar voor de beste film.

Disney+ Disney 8,2 (2.749.812 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Shadow and Bone seizoen 2 (Netflix)

Fans hebben er lang op moeten wachten, maar je kunt eindelijk kijken naar het tweede seizoen van Shadow and Bone. In deze fantasyserie hebben sommige mensen een speciale kracht.

Hoofdpersonage Alina heeft de unieke kracht om licht op te roepen, wat een krachtig wapen tegen de duisternis is. Samen met haar vrienden probeert Alina tegenover General Kirigan te staan, die juist de kracht van duisternis heeft.

Netflix Netflix, Inc. 8 (13.893.375 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Rain Dogs (HBO Max)

Rain Dogs gaat om single moeder Costello Jones en haar 10-jarige dochter, die hun best doen om te overleven zonder geld en zonder huis. Samen met Costello’s beste vriend die net uit de gevangenis komt, vormen ze een opvallende familie. Dat is een zwaar leven, maar in de serie Rain Dogs ook vaak heel grappig.

HBO Max: Stream films en TV WarnerMedia Global Digital Services, LLC 6,6 (550.139 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Outlast (Netflix)

Iemand die aan survivalen doet, kan zichzelf goed redden in de natuur. Die zorgt zelf voor onderdak, warmte, voedsel en meer. In de nieuwe realityshow Outlast moeten dit soort mensen plots samenwerken in teams terwijl ze overleven in de wildernis van Alaska. Het is koud, er zijn beren in de buurt en er is geen eten.

Dit concept resulteert in een bizarre wedstrijd waarin niet de beren of de kou het gevaarlijkst zijn, maar de mensen zelf. Want als het je instinct is om puur aan jezelf te denken, dan doe je alles om te winnen.

Netflix Netflix, Inc. 8 (13.893.375 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Miley Cyrus: Endless Summer Vacation (Backyard Sessions) (Disney Plus)

Miley Cyrus heeft een nieuw album met de titel Endless Summer Vacation, waar onder andere haar hitsingle Flowers op staat. De rest van het album is ook zeer de moeite waard. Op Disney Plus zingt ze een selectie van dit album vanuit een tuin. Die gigantische tuin is niet bepaald gezellig, maar dat doet niets af aan de vibes.

Disney+ Disney 8,2 (2.749.812 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: The Little Mermaid