Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. Met onze wekelijkse filmtips raden we je naast films ook series, podcasts en meer aan. In onze filmtips van week 11 (2020): Avengers, Terminator en Castlevania.

Filmtips week 11 (2020): Avengers, Terminator en Castlevania

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serie tips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Kijken: Castlevania seizoen 3 (Netflix)

Het gebeurt niet vaak dat een verfilming van een game zo omarmd wordt als Castlevania. Deze serie is gebaseerd op de game Castlevania III: Dracula’s Curse, maar bevat ook elementen van andere games in de reeks. Het verhaal gaat over Trevor Belmont, die Dracula wil stoppen en daar wel wat hulp bij kan gebruiken.

Liefhebbers kunnen nu genieten van het derde seizoen met tien nieuwe afleveringen, inclusief de geliefde cast en enkele nieuwe personages.

Castlevania vind je op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

2. Kijken: De vlucht van Ronnie (NPO)

Van buitenaf lijkt het waanzinnig te gaan met Ronnie Flex. Zijn muziek gaat lekker en hij is vader geworden. Toch gaat het achter de schermen allemaal niet zo makkelijk. Ronnie heeft het lastig met het vaderschap, maar worstelt ook met depressies, en problemen met drugs en drank. Deze documentaire geeft een kwetsbare blik in het leven van deze ster.

De vlucht van Ronnie kijken doe je via de NPO-website of NPO Start-app, die je via onderstaande link in de Play Store vindt.

3. Kijken: Ugly Delicious seizoen 2 (Netflix)

Ugly Delicious is een fijne documentaireserie, waarin kok David Chang de kijker meeneemt op reis naar eten en culturen. In dit tweede seizoen heeft Chang naast zijn restaurants een nieuw kindje op komst: een baby. In de vier nieuwe afleveringen komen verder de Indiase keuken en vlees aan het spit langs.

Ugly Delicious vind je op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

4. Kijken: Terminator: Dark Fate (Play Films)

We hebben er even op moeten wachten, maar Linda Hamilton is terug als Sarah Connor. Ze moet een nieuwe geavanceerde Terminator stoppen om zo de toekomst van de mensheid veilig te stellen. Het is zeker niet één van de beste Terminator-films, maar alleen al door de terugkeer van dit iconische personage meer dan de moeite waard.

Terminator: Dark Fate check je in de Play Store via deze link. De film kijk je op je Android-toestel met de Google Play Films-app. De film koop je voor 12,99 euro en is te huur voor 4,99 euro.

5. Kijken: Future Avengers (Disney Plus)

Future Avengers is zoals je de superhelden nog nooit hebt gezien. De serie is een Japanse anime en gaat over de jonge Makoto, die superkrachten ontwikkelt na een genetisch experiment van Hydra. Makoto en zijn vrienden worden getraind door de Avengers en ze noemen zichzelf de Future Avengers.

