Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 12 (2021): The Falcon and the Winter Soldier en meer.

Filmtips week 12 (2021): The Falcon and the Winter Soldier

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. The Falcon and the Winter Soldier (Disney Plus)

Na het indrukwekkende WandaVision kun je nu naar de volgende Marvel-serie kijken op Disney Plus: The Falcon and the Winter Soldier. Hierin volg je Sam en Bucky en hun leven zonder Captain America. Wat mooi is aan de lengte van een serie, is dat er veel meer ruimte is om deze personages uit te diepen zonder dat het in de weg zit van de actie. Dit is weer genieten geblazen.

2. Zack Snyder’s Justice League (Play Films)

Fans hebben er lang op moeten wachten, maar nu kun je eindelijk kijken naar Zack Snyders versie van de superheldenfilm Justice League. Het origineel werd afgemaakt door Joss Whedon, toen Snyder door omstandigheden niet door kon gaan. Daarmee werd zijn visie afgenomen. Nu kreeg Snyder alle kans om te maken wat hij had willen maken.

De acteurs keerden terug om nieuwe scènes op te nemen, verhaallijnen werden uitgebreid en met totaal 4 uur op de teller is dit een monsterproductie die je toch wel gezien moet hebben. Op Play Films kun je de film kopen voor 16,99 euro. Op een later moment is de film ook te huur.

3. Sky Rojo (Netflix)

Van de makers van La Casa De Papel komt deze nieuwe Netflix-serie. In deze show volg je drie vrouwen die op de vlucht zijn van hun pooier en zijn handlangers. Met een lekker rap tempo in korte afleveringen en constant spannende situaties, is dit zo’n serie waarbij je op het puntje van de bank zit.

4. Lana del Rey – Chemtrails over the Country Club (Spotify)

Van een heel ander tempo is het nieuwe album van Lana del Rey, hetzelfde getiteld als haar nieuwste single. Chemtrails over the Country Club is Del Rey zoals je van haar gewend bent: wegdromen in mooie, rustige liedjes. Perfect voor de komende lente.

Luister Chemtrails over the Country Club van Lana del Rey op Spotify.

5. Wafeltje en Mochi (Netflix)

Barack en Michelle Obama hebben een deal met Netflix gesloten en deze serie voor kinderen is één van de producties die daaruit is voortgekomen. De voormalige first lady is in de serie de baas van een supermarkt. Daar komen de pratende poppen Wafeltje en Mochi binnenwandelen, die meer willen leren over eten en koken. Ze gaan op reis en ontmoeten allerlei koks die hun helpen met het beantwoorden van lastige vragen, zoals: zijn tomaten groente of fruit?

