Kijk nu: 3 nieuwe HBO Max-series en Spider-Man: No Way Home

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 12 (2022): Spider-Man en nieuwe HBO Max-series.

Filmtips week 12 (2022): Spider-Man: No Way Home

1. Naomi (HBO Max)

Uit de stal van onder andere The Flash, Legends of Tomorrow en Superman & Lois is er nu een nieuwe superheldenserie bij HBO Max te zien: Naomi. Hierin volg je tiener Naomi, die het goed doet op school, populair is en een blog bijhoudt over Superman. Al snel komt ze er achter dat ze zelf superkrachten heeft.

Deze serie staat verder los van de ‘Arrowverse’ waar eerder genoemde series onder vallen. Daarom kun je hier goed naar kijken zonder de rest gezien te hebben. En dat is de moeite meer dan waard.

2. Minx (HBO Max)

Joyce wil in de jaren zeventig een feministisch tijdschrift lanceren, maar uitgevers zitten daar niet om te springen. Behalve eentje met een ijzersterk idee: wat als je die feministische ideeën verpakt in een erotisch magazine voor vrouwen?

3. DMZ (HBO Max)

Gebaseerd op een populaire comic van DC, kun je nu kijken naar de serie DMZ. Een burgeroorlog in de Verenigde Staten heeft New York verwoest. Daar volg je een verpleegkunstige gespeeld door Rosario Dawson, die op zoek gaat naar haar zoon. Dat valt niet mee, want de stad wordt beheerst door rivaliserende gangs.

4. King Richard (HBO Max)

Op HBO Max kijk je nu ook naar King Richard. Deze film gaat over zussen Venus en Serena Williams, die door hun vader Richard Williams worden gecoacht. Deze vader wordt gespeeld door Will Smith, die genomineerd is voor een Oscar voor deze rol. De film zelf is genomineerd voor de Oscar voor beste film van het jaar.

5. Spider-Man: No Way Home (Google)

Aan het einde van Spider-Man: Far From Home werd het wereldkundig gemaakt dat Peter Park onder het rode masker zit. Dat heeft niet alleen grote gevolgen voor Peter zelf, maar ook voor zijn vrienden.

Daarom klopt hij aan bij Doctor Strange, om ervoor te zorgen dat iedereen Peter Parker weer vergeet. Natuurlijk gaat dat helemaal mis, maar op een bijzondere manier. Slechteriken uit Spider-Man-films van weleer duiken op. De film is nu onder andere bij Google en Prime Video te koop voor 15,99 euro.

