Kijk nu: Wie is de Mol België is leuker en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 12 (2023): De Mol en The Night Agent.

Filmtips week 12 (2023): De Mol en The Night Agent

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. De Mol (NPO Start)

Ben je teleurgesteld dat Wie is de Mol weer voorbij is? Dan hebben we uitstekend nieuws voor je, want het nieuwe seizoen van de (originele) Belgische versie is weer begonnen. Deze keer vertrekt een groep onbekende Vlamingen naar Arizona om daar via opdrachten geld te verdienen.

Eén van hen is de mol die ervoor zorgt dat er zo weinig mogelijk in de pot komt. Omdat dit geen BN-ers zijn, voelt dit niet als een gezellig schoolreisje. De verhoudingen zijn gespannen, de opdrachten interessanter en het is allemaal ook nog eens ijzersterk gefilmd.

De afleveringen zijn op zondagavond te kijken via de website van Belgische zender Vier. Je moet daar wel een account voor maken. Op maandagavond staat de nieuwe aflevering op NPO Start als Wie is de Mol België.

2. The Night Agent (Netflix)

Van de maker van het uitstekende The Shield en S.W.A.T., staat nu The Night Agent op Netflix. Je volgt hierin Gabriel Basso, die werkt in de kelder van het Witte Huis waar een telefoon staat die nooit overgaat.

Totdat dit wel gebeurt. Wat volgt is een aaneenschakeling van wilde gebeurtenissen en een samenzwering tot in de Oval Office. Een beetje Bourne met flink wat politieke intrige.

3. Arcadia (NPO Start)

KRO-NCRV en het Belgische VRT werkten samen aan deze spannende nieuwe sciencefictionserie. Arcadia speelt zich af in de nabije toekomst, waarin iedereen een burgerscore heeft die wordt uitgelezen via de chip in hun hand.

Deze score bepaalt hoe goed leven je kunt leiden. In de serie volg je een gezin met een goede score, maar dan blijkt dat de vader met scores van zijn dochters heeft gefraudeerd.

4. Swarm (Prime Video)

Na de waanzinnige serie Atlanta is Donald Glover terug met een nieuwe serie in hetzelfde universum: Swarm. Hierin volg je de jonge Dre die zo’n grote fan is van een zangeres, dat ze doordraait. Met onder andere een rolletje voor Billie Eilish.

5. Agent Elvis (Netflix)

In deze nieuwe tekenfilm voor volwassenen, speelt niemand minder dan Matthew McConaughey de rol van Elvis Presley. Deze keer is Elvis niet enkel een wereldberoemde zanger, maar ook een geheim agent die met zijn team de Verenigde Staten beschermt van het kwaad. Dat de serie aan Archer doet denken is niet gek, want de schrijver heeft eerder meerdere afleveringen van die show geschreven.

