Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. Met onze wekelijkse filmtips raden we je naast films ook series, podcasts en meer aan. In onze filmtips van week 12 (2020): Westworld, De Mol en The Circle Brasil

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Filmtips week 12 (2020): Westworld en De Mol

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serie tips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Kijken: Westworld (Ziggo)

Westworld is terug! Dolores is het park ontsnapt en woont nu in de echte wereld. Daar komt ze er al snel achter hoe kunstmatige intelligentie wordt behandeld. Ondertussen vindt Meave haarzelf in een ander deel van het park, waar de Tweede Wereldoorlog wordt nagebootst. Vreemd is dat Westworld dit seizoen haast een compleet andere show lijkt. Of dat werkt of niet zal in de komende afleveringen blijken.

Westworld kijk je via de Ziggo GO-app die je via onderstaande link in de Play Store vindt. Je hebt wel een Movies & Series XL-abonnement nodig.

→ Download Ziggo GO in Google Play (gratis)

2. Kijken: De Mol (Vier)

Wie is de Mol? is voorbij, maar de betere versie van dit programma is weer begonnen op Belgische zender Vier. Vier biedt geen Chromecast-ondersteuning, maar je kunt wel je tabblad via Chrome casten. Mogelijk heb je ook een vpn nodig om te kijken, maar het is al die moeite waard. De Mol is namelijk een ijzersterk programma met opdrachten die mentaal en fysiek veel van de leuke kandidaten vragen.

De Mol kijk je via de website van Belgische zender Vier.

3. Kijken: Doctor Sleep (Play Films)

Doctor Sleep is een direct vervolg op The Shining. Het verhaal gaat over Danny Torrance (Ewan McGregor), een man met paranormale gaven en een jeugdtrauma. Hij moet een jong meisje met vergelijkbare krachten beschermen van een gevaarlijke cult.

Doctor Sleep check je in de Play Store via deze link. De film kijk je op je Android-toestel met de Google Play Films-app. De film koop je voor 11,99 euro en is te huur voor 4,99 euro.

→ Download Google Play Films in de Play Store (gratis)

4. Kijken: The Circle Brasil (Netflix)

Na The Circle US heeft Netflix nu The Circle Brasil beschikbaar. Het idee is hetzelfde. Deelnemers van dit realityprogramma leven in een flat, maar elk in een eigen appartement. Ze communiceren enkel via het sociale netwerk The Circle. Dat betekent dus ook dat ze zich als iemand anders kunnen voordoen. Wie gaat er uiteindelijk met het geld vandoor? Met een stapel leuke kandidaten is The Circle Brasil ook in het Portugees genieten geblazen.

The Circle Brasil vind je op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

Man met de microfoon: Lockdown (podcast)

De podcast Man met de microfoon doet het deze periode iets anders. In plaats van door de buurt rijden om verhalen te zoeken, blijft podcastmaker Chris Bajema binnen en is er elke dag een korte Lockdown-aflevering over het thuisblijven tijdens de coronacrisis. Bajema moet duidelijk even zoeken naar een juist format hierover, maar elke aflevering is net iets sterker. Met onder andere een kijkje in het thuisleven met kinderen en tips van zijn moeder.

Man met de microfoon luister je onder andere in onze favoriete podcast-app Pocket Casts via deze link. Deze app installeer je via onderstaande link in de Play Store.

→ Download Pocket Casts in de Play Store (gratis)

Lees ook onze vorige streamingtips