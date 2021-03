Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 13 (2021): Invincible en Mighty Ducks.

Filmtips week 13 (2021): Invincible en Mighty Ducks

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Invincible (Amazon Prime Video)

Op Prime Video kun je nu naar de volwassen animatieserie Invincible kijken. De show gaat over de jonge Mark wiens vader een van de meest bekende superhelden is. Zelf krijgt hij ook eindelijk krachten, maar is hij daar wel klaar voor?

De serie heeft een ongekende topcast, met onder andere Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh, Mark Hamill en Seth Rogen. Kijk op z’n minst de eerste aflevering helemaal uit, want dat is meer dan de moeite waard.

2. Palm Springs (Prime Video)

Palm Springs is Groundhog Day, maar dan anders. Nyles (Andy Samberg) en Sarah (Christin Milioti) worden elke ochtend op dezelfde plek en dezelfde dag wakker. Dat biedt de ruimte om te leven zonder limieten. Palm Springs is een van de grappigste films van het afgelopen jaar.

3. Nailed It: Double Trouble (Netflix)

Nailed It is terug! In deze show strijden amateurbakkers tegen elkaar, maar in tegenstelling tot Heel Holland Bakt kunnen deze bakkers eigenlijk helemaal niet bakken. Ze moeten ingewikkelde cupcakes en taarten namaken, maar dat mislukt altijd hopeloos. Wie het minst slecht is gaat er met het geld vandoor. Met dit seizoen voor het eerst duo’s die tegen elkaar strijden. Maakt dat de baksels beter, of juist twee keer zo slecht?

4. De Leeuw Lult! (podcast)

Tijdens deze pandemie heeft iedereen plots een podcast, dus Paul de Leeuw kon niet achterblijven. In De Leeuw Lult! pakt de bekende presentator elke week een onderwerp, zoals de liefde, darmen of dozen. Dit wordt besproken met Richard Groenendijk of Hans Kesting en een gast. Tevens spreekt Paul elke week zijn moeder met een update over vaccinaties en meer.

5. Mighty Ducks: Game Changers (Disney Plus)

Of je nou bekend bent met de Mighty Ducks-films of niet, deze vervolgserie is genieten geblazen. De show gaat over de jonge Evan, die niet goed genoeg is voor het hockeyteam. Zijn moeder (gespeeld door Lauren Graham), voelt zich niet goed genoeg vergeleken met de andere moeders en besluit een nieuw team op te richten, met kinderen die gewoon weer plezier willen hebben in het sporten. Het resultaat is een fijne serie voor het hele gezin.

