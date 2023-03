Kijk nu: Het laatste seizoen van Succession en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 13 (2023): Succession en The Power.

Filmtips week 13 (2023): Succession en The Power

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Succession seizoen 4 (HBO Max)

Nog één keer kunnen we genieten van de rijke, disfunctionele familie Roy in de heerlijke HBO-serie Succession. Dit vierde seizoen is namelijk de laatste. In Succession strijden de kinderen van mediamagnaat Logan Roy om de opvolging, maar de verhoudingen zijn inmiddels zo gespannen dat het maar de vraag is of er nog iemand met de prijs naar huis gaat.

2. The Power (Prime Video)

Plots krijgen tienermeisjes wereldwijd de superkracht om elektriciteit te beheersen. Dat heeft grote gevolgen voor de machtsverhoudingen in de samenleving. In deze serie spelen onder andere Toni Collette en Ted Lasso’s Toheeb Jimoh.

3. The Making of The Last of Us (HBO Max)

Beter later dan nooit: je kunt nu eindelijk de making of van The Last of Us in Nederland kijken op HBO Max. Een half uur lang krijg je een kijkje achter de schermen. Al je vragen worden daarbij beantwoord, zoals wie het geluid van de clickers maakt, hoe de sets zijn opgebouwd en of die giraffe echt was.

4. Temptation Island Love or Leave (Videoland)

Je kunt weer genieten van een nieuw seizoen Temptation Island, exclusief op Videoland. Het idee van dit programma is dat verschillende koppels testen of ze echt bij elkaar horen, door zich te laten verleiden door singles op een eiland. Het programma wordt gepresenteerd door Monica Geuze en Kaj Gorgels.

5. Smile (SkyShowtime)

Er is weinig te lachen in de horrorfilm Smile, die nu op SkyShowtime staat. In de film volg je therapeut Rose Cotter die verwarde patiënten helpt, terwijl ze slecht voor zichzelf zorgt.

Haar nieuwste patiënt vertelt over een mysterieuze entiteit die altijd naar haar lacht, voordat ze zelf begint te lachen en haar eigen leven neemt. Dan begint Rose ook deze lachende mensen te zien.

