Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. Met onze wekelijkse filmtips raden we je naast films ook series, podcasts en meer aan. In onze filmtips van week 13 (2020): Frozen II en Mocro Maffia.

Filmtips week 13 (2020): Frozen II en Mocro Maffia

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serie tips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Kijken: Frozen II (Disney Plus)

Disney heeft besloten om Frozen II extra vroeg digitaal beschikbaar te maken, zodat mensen die thuis zitten wat te doen hebben. Het is een prachtig vervolg, dat leuk is voor jong en oud. De film gaat over Elsa en Anna, die meer over hun ouders en zichzelf leren in een magisch land. De film is te kijken via Disney Plus, maar als je geen abonnement hebt is Frozen II ook te koop en te huur via Play Films.

Frozen II kijk je nu via Disney Plus. De app download je via onderstaande link in de Play Store.

2. Kijken: The Invisible Man (Play Films)

Omdat niemand meer naar de bioscoop kan, is de nieuwe film The Invisible Man direct digitaal beschikbaar. De film gaat over een wetenschapper die onzichtbaar wordt en vervolgens zijn ex-vriendin (Elisabeth Moss) stalkt. De politie gelooft haar niet, dus moet ze het heft in eigen handen nemen. Dat resulteert in een bijzonder spannende film.

The Invisible Man check je in de Play Store via deze link. De film kijk je op je Android-toestel met de Google Play Films-app. De film huur je voor 17,99 euro. Deze relatief hoge prijs komt door de bijzondere omstandigheden.

3. Kijken: Feel Good (Netflix)

Komiek Mae Martin speelt in deze nieuwe Netflix-serie een versie van haarzelf. Ze is een komiek die worstelt met verslavingen. Het gaat echter goed. Mae is al een tijdje nuchter en wordt verliefd op een meisje die naar haar show komt kijken. Vond je Please Like Me leuk? Dan moet je Feel Good ook zeker even zien! Met zes korte afleveringen is het een ideale serie om in één ruk uit te kijken.

Feel Good vind je op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

4. Luisteren: The Weeknd – After Hours (Spotify)

Het nieuwe album van The Weeknd is nu te luisteren en dat is de moeite meer dan waard. Ben je thuis aan het werk en heb je muziek op de achtergrond nodig? Dan raden we After Hours aan. Toch is dit veel meer dan zomaar achtergrondmuziek, want is het mogelijk het beste album van de artiest ooit.

Luister After Hours van The Weeknd op Spotify.

5. Kijken: Mocro Maffia seizoen 2 (Videoland)

Mocro Maffia is terug met een tweede seizoen. Dit seizoen gaat om een vete tussen drugscriminelen, die zich ontvouwt tot een heuse oorlog in de onderwereld. Het is een harde serie die laat zien hoe het er aan toe gaat in de duistere plekken van Amsterdam. Met dit seizoen onder andere rollen voor Pierre Bokma en Eric Corton. De serie zou eerst later verschijnen, maar de release is door het coronavirus vervroegd.

Mocro Maffia kijk je op Videoland. De app vind je in de Play Store via onderstaande link.

