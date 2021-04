Filmtips week 14 (2021): Monster Hunter en Evanescence

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 14 (2021): Monster Hunter en Evanescence.

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Wonder Woman 1984 (Play Films)

Na de grote verrassing van de film Wonder Woman uit 2017 is regisseur Patty Jenkins terug met een vervolg. Deze keer vinden we Diana (uiteraard weer gespeeld door Gal Gadot) in de jaren tachtig. Daar moet Wonder Woman het opnemen tegen de schurken Maxwell Lord (Pedro Pascal) en Cheetah (Kristen Wiig).

Het resultaat is een spektakelfilm – met de heerlijke esthetiek van de jaren tachtig – die helaas niet zo sterk is als het origineel, maar toch nog meer dan de moeite waard is.

2. Tomorrow’s Monsters (podcast)

In dit spannende audioverhaal volg je Jack Locke (gespeeld door John Boyega) die infiltreert in NextCorp, een Silicon Valley-bedrijf dat zich focust op het hacken van lichamen. Onder leiding van Max Fuller (gespeeld door Darren Criss), heeft het bedrijf een nieuwe app ontwikkeld die de potentie van je hersenen ontgrendelt, waardoor je nooit meer hoeft te slapen.

Dat klinkt natuurlijk te mooi om waar te zijn en dat is het ook. Tomorrow’s Monsters is een heerlijk audio-avontuur om aflevering na aflevering te luisteren, gewoon in je podcast-app.

3. Monster Hunter (Play Films)

Het getrouwde team Paul W.S. Anderson en Milla Jovovich is terug. Na succesvol een reeks Resident Evil-films gemaakt te hebben, stort het duo zich nu op een andere succesvolle gamereeks uit Japan: Monster Hunter. In de film belandt een groep militairen in de fantasiewereld van Monster Hunter, vol met enorme monsters en net zulke grote zwaarden.

4. Evanescence – The Bitter Truth (Spotify)

Evanescence is terug! Je kent de band ongetwijfeld van hits zoals Bring me Back to Life en My Immortal, van hun album Fallen uit 2003. Sindsdien heeft de band wel muziek gemaakt, maar die albums werden lang niet zo bekend als hun debuut. Met The Bitter Truth is Evanescence weer helemaal terug. Herkenbaar, maar zonder het herhalen van de bekende trucs. Ben je de band uit het oog verloren? Dan is dit het moment om weer eens te luisteren.

Luister The Bitter Truth van Evanescence op Spotify.

5. Worn Stories (Netflix)

Vaak zitten er complete verhalen achter onze favoriete kledingstukken. Deze miniserie van Netflix legt de focus op deze verhalen. Elk aflevering heeft een thema en een reeks kledingstukken. De verhalen zijn op zichzelf al de moeite waard, maar komen aan het eind van elke aflevering ook nog eens op een zeer bevredigende manier samen.

