Kijk nu: Belgische De Mol in Nederland streamen en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 14 (2022): De Mol en Moon Knight.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Filmtips week 14 (2022): De Mol en Moon Knight

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Moon Knight (Disney Plus)

Maak kennis met een nieuwe held in de nieuwe Marvel-serie Moon Knight. Oscar Isaac speelt Steven, een Britse man die bijzonder slecht slaapt en soms hele periodes zijn bewustzijn verliest. In deze serie komt hij erachter dat hij in die periodes iemand anders wordt. Iemand die heel goed kan vechten en speciale krachten krijgt van de Egyptische maangod.

Disney+ Disney 7,4 (1.610.346 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. De Mol 2022 (NPO)

Volgens liefhebbers is de Belgische versie van Wie is de Mol? (gewoon De Mol) beter dan de Nederlandse versie. Of dat echt zo is, kun je nu makkelijk zelf bepalen. Het nieuwste tiende seizoen is namelijk gewoon via de NPO Start-app te kijken.

De kandidaten zijn deze keer op de Canarische eilanden te vinden, waar ze een hoop lastige opdrachten en toffe twists staan te wachten. Ze strijden allemaal om het geld, maar één van hen is de mol die de boel stiekem saboteert.

NPO NPO 6,4 (29.707 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Ik Vertrek (NPO)

Op NPO Start vind je nu ook een nieuw seizoen van Ik Vertrek, met elk weekend een nieuwe aflevering. Hier zijn de mensen zelf de mol. Als je namelijk emigreert naar een half vervallen huis in Portugal die je nog niet eens bezit omdat er nog geen deal is gesloten, dan vraag je zelf om problemen.

In elke aflevering vertrekt weer een stel of een heel gezin naar het buitenland om daar dromen waar te maken. Maar eerst moet er flink geklust worden.

NPO NPO 6,4 (29.707 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Apollo 10½: A Space Age Childhood (Netflix)

De nieuwste film van Richard Linklater (Boyhood, Before Sunset, Before Sunrise) vind je nu op Netflix. Hierin gaat de filmmaker terug naar zijn eigen jeugd, in de tijd dat de eerste mensen op de maan landen en de wereld droomt over de toekomst. Met een unieke tekenstijl en een fictief verhaal over een tiener die wordt gekozen om de ruimte in te gaan.

Netflix Netflix, Inc. 8,2 (12.793.933 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Bridgerton seizoen 2 (Netflix)

Het tweede seizoen van Bridgerton houdt de gemoederen weer flink bezig en dat is niet voor niets. Deze serie van Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, How To Get Away With Murder), gaat over de kinderen van de rijke familie Bridgerton.

Stuk voor stuk op zoek naar de liefde. Elk seizoen staat een ander kind centraal. Deze keer zoekt Lord Anthony Bridgerton de liefde en vindt hij die mogelijk in Kate Sharma.

Netflix Netflix, Inc. 8,2 (12.793.933 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: Top Gun: Maverick